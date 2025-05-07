獨／少女被賣緬甸失聯半年！母落淚頻問平安否　警允諾持續搶救



▲刑事局出動除暴特勤隊押解7日返台55名在緬甸詐騙園區工作的詐團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2024年10月25日，家住苗栗的秋姓少女（18歲）接獲同學分享好康訊息，指稱到泰國背黃金回台灣，就可領取60萬元酬勞，秋女家境並不優渥，她當下信以為真，隔天凌晨返家就搭車到機場飛往泰國，當時單純的她還熱心傳泰國機場照片給家人「我到泰國了」隨後秋姓少女就失去聯絡，家屬開啟手機定位功能，才知道秋女誤信打工廣告陷阱，身陷緬甸克倫邦詐騙園區，家屬立即報案並向外交部陳情求助。

家屬當時著急表示，事後秋女被迫從事電信詐騙工作之餘，曾傳簡訊求助「現在唯一的辦法就是買我回去，不然就是50萬美金，他們才會放人」、「我在新泰昌的交克園區」、「我沒回就不要傳」、「他們會看」等語。





秋家人焦急等待，秋女最後在去年11月8日傳訊「但你們不要放棄救我」後迄今音訊全無、少女母親清晨看到外交部努力救回在緬甸詐騙園區的55名台人，一度滿懷希望「如果孩子在這群是最好的」、「若沒有、是否可問到有人與我孩子在一起的，我想知道孩子最後的消息」。

但經刑事局方面證實，今晨搭機返台的55名獲釋台灣民眾名單，並沒有秋姓少女，警方允諾將會透過外交和司法互助管道持續協尋；然而緬甸東部「泰昌園區」詐團猖獗，接連傳出有台人受騙慘遭軟禁，不只苗栗秋姓少女，包含高雄21歲王姓正妹和其男友葉男均遭騙往該園區淪為「豬仔」，警方分析這些案例，這3人當時倉促搭機離台，且都是透過第三方網路代訂的機票，明顯是詐團勾結人蛇集團販運人口的典型犯罪手法。

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