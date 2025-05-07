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獨／跨國成功帶回詐團成員55人　比對救援名單未有遭販運待援者

▲刑事局出動除暴特勤隊押解7日返台55名在緬甸詐騙園區工作的詐團成員。（圖／記者張君豪翻攝）
▲刑事局出動除暴特勤隊押解7日返台、55名在緬甸詐騙園區工作的詐團成員。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣爭取在緬甸地區從事詐騙犯罪的台籍成員返台取得具體成效！在外交部及駐泰代表處同仁努力奔走下，歷年包含被黑幫人蛇集團賣到緬甸詐騙園區的台灣人及詐團從業人員，透過外交及司法互助管道，6日成功從緬甸詐騙園區救出55名包含從事詐騙及遭賣豬仔被迫在園區工作的台灣民眾共55名，他們分別搭乘長榮BR206班機、華航CI838班機在7日7時抵達桃園機場，警方證實其中25人因涉詐欺、洗錢或其他刑案遭台灣院檢通緝，剩餘30人是遭人口販運被害人還是詐團成員則需進行人別、犯罪歷程鑑定才能釐清。

▲刑事局出動除暴特勤隊押解7日返台55名在緬甸詐騙園區工作的詐團成員。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局表示，30人的人別鑑定工作將由刑事局第二、第六、第九大隊及各縣市警力支援詢問調查釐清，但經內部比對警方歷年接獲民眾、民代報案陳情的出國打工失聯待救援名單「初步來看、這55人中並無救援名單上的被害人」

這起救援台灣詐團成員行動，由外交部、法務部與內政部警政署跨部會合作、由駐泰代表處安排將55人接送到泰國素萬那普機場後，今晨搭機返台；後續刑事局及各縣市警力將進行人口販運案件調查，並根據調查事證移送台北、士林地檢暑接續辦理。警方證實、此波返台台籍人士中，有25人因涉刑案遭台灣司法機關通緝，將依法辦理歸案程序，並調查有無涉及其他不法。

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