南韓央行行長認「美國施壓升值」？　外交部駁：國內報導過度詮釋

▲外交部。（圖／記者黃國霖攝）

記者郭運興／台北報導

針對新台幣匯率近日急升，行政院經貿辦澄清「與美方磋商談判期間並未觸及匯率議題」，但南韓央行行長李昌鏞（Rhee Chang-yong）6日卻指出，亞洲貨幣走強，背後原因之一「正是美方對各國匯率政策的干預壓力」，引起各界議論。對此，外交部回應，我國央行並未加入本次關稅談判，也不在台美經貿工作小組內。另外「南韓央行總裁所稱應為市場心態對部分亞洲國家匯率造成波動」，是部分國內報導過度詮釋。



針對新台幣匯率急升一事，行政院經貿辦公室5日才澄清，台灣政府團隊於美東時間5月1日結束在華府就對等關稅等經貿議題與美方的首輪實體磋商。會談期間雙方針對關稅、非關稅貿易障礙及台美各項經貿合作等議題，進行廣泛討論及意見交換，談判期間並未觸及匯率議題。

《韓聯社》6日則報導，南韓央行行長李昌鏞表示，近期包括韓元在內的亞洲貨幣普遍走強，背後原因之一「正是美方對各國匯率政策的干預壓力」。他補充，目前仍不宜斷言韓元兌美元是否已觸底，並強調韓國央行無法單方面改變匯率走勢，「匯率任何變動都有利弊」，管理其波動才是當務之急。

對此，外交部表示，我國行政院經貿談判辦公室5日即對外說明，這次我國對美關稅談判並無涉及匯率議題。

外交部強調，我國央行並未加入本次關稅談判，也不在台美經貿工作小組內。另據韓國媒體報導，南韓央行總裁所稱應為市場心態對部分亞洲國家匯率造成波動，部分國內報導過度詮釋。

另外，中經院長連賢明也發文指出，為了確定到底南韓央行說什麼，趕快請中經院會韓文同仁把原文找出來。果然，和報紙的標題有些出入。

同仁翻譯的原文：

「美國不僅與我國談論匯率問題，還與日本、台灣、馬來西亞等亞洲國家談論匯率問題，我認為，隨著這些傳言的傳播，市場上存在著將會發生一些事情的預期。目前還不清楚美國在匯率問題上有何要求、下一步將如何推進、對亞洲各國提出哪些共同要求，還是分別提出要求，企劃財政部正在進行工作層面的溝通，因此幾週後情況應該會更加明朗，但我們對美國的具體要求還不甚了解」。

連賢明提到，另外有幾個原因，自己比較傾向相信這次關稅談判中匯率沒有放在議程上 (這不代表後面不會有)。第一，文章中講說「我也不確定美國到底真正想要的是強勢美元還是弱勢美元」。假設老美都施壓升值，那怎麼會不確定美國的意圖？

連賢明指出，第二，鄰近幾個亞洲國家，只有台灣升得又快又多。假設真的亞洲各國都接受到類似訊息，很難想像只有台灣需要升值，而日本也沒有傳出來要求升值的消息。

連賢明再指，第三，假設老美真的把匯率當作談判議程，而台灣也真的答應要升值，那央行應該很勇於介入市場，畢竟兩方面都有默契，不會擔心被老美當作匯率操縱國家。怎麼這次央行有點手足無措? 一點都不像過去央行的神勇作為。

連賢明認為，第四，川普現在最擔心的應該是關稅實施後會不會演變成通膨，在這個時間點要求亞洲貨幣升值，剛好造成進口價格上升，白白增加許多通膨的風險。

最後，連賢明強調，第五，現在韓國沒有大人(代理總統辭職，代理的代理總統也辭職)，根本沒有大人可以決定韓國關稅要怎麼談。這個時間點，一個央行行長勇於講白話，要是老美火大報復誰要負責？

▼李昌鏞。（圖／達志影像）