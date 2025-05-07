女大生搭高捷遺失平板！司機員辯「撿起丟垃圾桶」...慘遭免職

▲女大學生將重要物品落下，高雄捷運司機員撿獲後未依遺失物規定處理，還辯稱拿到垃圾桶丟了。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

一名來台讀書的越南籍女大生，搭乘高雄捷運時，忘記帶走裝有平板、錢包的隨身提袋，當晚立即向高雄捷運詢問，不過遲遲未尋獲，事後報警、高捷也展開內部調查，發現竟是司機員撿到提袋，但他辯稱已拿到垃圾桶丟掉，事後已和女學生取得賠償共識。由於違反遺失物處理流程、工作操守，高捷公司對該名司機員予以免職處分。

事發在4月27日深夜，一名20多歲越籍女大生搭乘高雄捷運末班車，在凹仔底站下車時，忘記帶走裝有平板、錢包的手提袋，28日凌晨立即向服務台通報，保全也回報工作人員協尋，但至下班前都沒有找到。

高捷公司隔日持續尋找，女學生在29日下午也到遺失物保管處查看，但未有所獲，因此高捷公司立即協助報警。由於發生當下是末班車，若遺失物沒被民眾撿走，研判司機員會注意到，因此高捷展開內部調查，並調閱車廂內監視器。

▲女學生4月27日搭乘末班車，忘記帶走裝有平板、手機的提袋。（示意圖／記者許宥孺攝）



高捷內部在5月2日找來當時值班的司機員詢問，未料，司機員坦承有撿到一只提袋，但未依照遺失物處理程序規定交出，且供稱將提袋拿到外部垃圾桶丟棄。

高捷公司表示，對於司機員的託辭不予採信，公司內部已完整調查事情始末，由於違反相關遺失物處理程序以及工作操守規定，且該名司機員也表示知道公司有明確規定，因個人行為以致影響公司形象及嚴重影響當事者旅客，深感抱歉。因違規事實明確，已予以免職處分，而司機員也同步提出離職申請。

事後女大生的老師在網路發文，質疑高捷公司不積極調閱監視器，且事後就是要私了的樣子，要學生收下司機員的現金，不要再追究。對此高捷公司表示，此案發生後，公司已派員向當事人多次說明及正式道歉，但遺失物已無法尋回深感遺憾，因此該案司機員依學生當事者本人所提金額，予以賠償。

高捷公司強調，並無包庇司機員的行為，2日除要求立即向警方說明，後續警方將會依法律程序辦理中。且在老師發文前，司機員已依女學生請求金額進行賠償，公司也將他免職處分，並沒有想要私了。