日籍男大生淪「蟄居族」失聯！母急來台超無助　移民署助團圓

▲日本母親首次出國就是來台灣找變成「蟄居族」的兒子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

一名從未出國、只會說日語的日本母親，為了尋找在高雄求學卻失聯、形同「在台蟄居」的愛子，毅然決然踏上首次的異國旅程。語言不通的她抵台後徬徨無助，還好有移民署南區事務大隊高雄市專勤隊的暖心協助，不僅在24小時內迅速尋回兒子，更讓這位異鄉母親感受到台灣濃濃的人情味。

來自日本千葉縣的青年蓮男（化名），原本抱持對台灣憧憬來高雄某大學就讀。然而，異地求學的壓力與學業上的挫折感，使他逐漸封閉自我，不僅中斷與外界聯繫，更長期足不出戶，成為典型的「在台蟄居族」。遠在日本的母親察覺有異，多次聯繫未果，心中焦慮萬分。為了愛子，這位從未踏出國門的母親鼓起勇氣，獨自一人、一句中文也不會說地飛抵台灣尋子。

▲日本母親首次出國就是來台灣找變成「蟄居族」的兒子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

初次來到陌生的國度，語言不通的蓮男母親頓時感到徬徨無助。所幸，當她焦急地來到高雄市專勤隊求助時，隊內具備日語專長的移民官立即察覺其困境，主動上前以流利的日語親切關懷，詳細了解蓮男失聯的情況，以及其可能因學業壓力而自我封閉的細節。這讓原本徬徨無助的母親彷彿抓住了浮木，終於能夠安心地向專勤隊尋求協助。

專勤隊接獲報案後，深知時間緊迫與母親的焦慮，立即展開積極的尋人行動。考量到蓮男的特殊狀況，專勤隊人員不僅調閱相關資料，更細膩地分析其可能的心理狀態與活動範圍，最終在其住處附近順利找到他。這對母子在異鄉重逢，言語已不足以表達激動之情，母親緊緊擁抱愛子，眼眶泛紅地向專勤隊人員連聲道謝。她哽咽地表示，這次為了孩子鼓起勇氣首次出國，原本充滿不安，但專勤隊的專業與溫暖，讓她感受到台灣人的善良與熱情，這份失而復得的團圓，是她人生中最珍貴、最難忘的母親節禮物。