獨／台88車禍苦等50分！高雄林園警又被投訴　分局回應令人傻眼

▲台88快速道路發生擦撞，民眾苦等不到轄區派出所來協處 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》5日才報導民眾投訴高雄市林園分局處理一起外籍女子被搶奪案，打電話報案，結果員警晚了近40分鐘才到，沒想到同樣延遲的情況又發生了，這次是一起發生在台88上頭的車禍案件，民眾打電話報案，派出所警力晚了50分鐘還看不到人影，警方向民眾解釋是「勤務繁忙」。面對記者求證，林園分局直接搬出「車禍案件處理原則」要記者參考。

這起車禍發生在7日上午7點8分，地點位於台88線東向6.4公里處，一輛轎車跟大貨車發生擦撞，轎車失控撞到護欄，不過大貨車司機沒有發現跟人發生碰撞，一路開到屏東才發現趕緊報警，而小客車林姓駕駛因為臉部擦傷，留在原地向警方報案，路過的民眾看到後也停下來幫忙。

但接下來發生的情況，讓路過協助的民眾傻眼，他向《東森新媒體ETtoday》投訴，打完報案電話之後，苦苦等不到轄區派出所來處理，反而是鳳山分局交通分隊是在7點40分前來量測，現場處理完畢約7點56分，肇事車輛運到交流道底下，還是沒有看到轄區派出所員警。投訴民眾說，因為88交流道車流大、車速快，所以他擔心發生2次碰撞，有再通知勤指中心，結果勤指中心回答負責的大寮所「勤務繁忙」。

▲台88快速道路發生擦撞，民眾等了50分鐘還等不到派出所員警，看不下去投訴 。（圖／民眾提供）

▲記者求證林園分局，他們搬處理原則要記者自行參考 。（圖／民眾提供）

詢問鳳山分局情況，他們表示只負責到台88線東向3公里，3公里後是屬於林園分局，但基於為民服務，所以鳳山交通分隊才會協助處理，直到下了交流道之後，才交由林園交通分隊以及派出所接手。而民眾也說派出所是直到下了交流道之後才趕到。詢問交通大隊，交大表示依照規定，發生車禍後，派出所必須派出人員前往優先處理、保持現場完整以及疏導交通，直至交通分隊人員抵達後量測，以利後續責任歸屬。

面對記者求證，林園分局回應：「林園分局於114年5月7日7時8分，接獲報案在台88快速道路東向6.4K處有車禍發生，先由鳳山交通分隊到場處理，下交流道後交由本分局大寮所及交通分隊員警接續處理及疏導交通，同時林男經酒精測試，發現酒測值超標，全案依公共危險罪依法偵辦」。證實大寮派出所的員警是在交流道下跟肇事人接觸，而記者繼續追問「為何派出所人員會延遲50分鐘沒有趕到車禍現場，是在忙什麼勤務」？對此林園分局搬出「有關台88車禍案件處理原則」，要記者自己參考。

前幾天才發生大寮分駐所接獲民眾報案搶奪，結果警力延遲40分鐘抵達，現在又發生處理車禍延遲50分鐘，到底這間派出所的勤務有多繁重？或是人力不足？是哪裡出了問題？民眾觀感自有公斷。

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