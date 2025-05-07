台中詐團大逃亡！18男2女衝高雄想偷渡　躲漁船3坪密艙險悶死

▲20名詐團成員躲在漁船暗艙被查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

台中一個詐騙集團去年遭破獲後，集團成員20人（18男2女）竟南下高雄準備搭漁船偷渡，高雄檢警接獲線報，去年8月6日前往高雄港查緝，果然在清查「海X九號」漁船時，聽到微弱的敲擊聲，最後查緝人員在3坪左右的暗艙內找到這20人，他們辯稱是要出海釣魚，檢、警發現其中18人因涉案遭限制出境，其餘2人另案通緝中，檢方事後將偷渡集團的杜姓主嫌等7人起訴，法院審理後，依違反入出國及移民法判處7人3年10月到1年8月不等徒刑。

高雄檢、警接獲相關情資後，雄檢立即指派主任檢察官林志祐、檢察官陳建烈指揮海洋委員會海巡署南部分署第五岸巡隊、偵防分署高雄查緝隊及鳳山查緝隊、內政部警政署高雄港務警察總隊刑事警察隊、高雄市政府警察局鼓山分局等單位組成專案小組積極偵辦。

▲偷渡集團改裝漁船幫詐團成員偷渡被查獲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組前往「海X九號」停泊的高雄港登船檢查，發現葉男（44歲）、苗男（65歲）、洪男（56歲）所駕駛船舶密艙內，躲藏有經禁止出國的國人男女共20人，當場逮捕相關人並查扣船隻。

至於船上想偷渡出國的20名男女，第一時間辯稱要出海釣魚，專案小組懷疑他們要偷渡到東南亞，經查詢發現其中18人因涉詐欺案遭限制出境，其餘2人也因另案遭通緝中，雄檢聯繫繫屬案件的地檢署，由該署承辦檢察官簽發拘票將18人拘回該署進行後續偵辦，另通緝2人則解送歸案。

▲查緝人員進入暗艙清查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警後續偵辦後，發現整個偷渡集團是以杜姓主嫌為首，他們先以每個月10萬元的租金，租下「海X九號」，並在船上廁所下方，改裝了一間3坪大的暗艙，20個偷渡客就塞在小小的暗艙，暗艙內空氣不流通，還充滿沼氣，而杜姓主嫌等7人則是共收了100萬元，負責將20人偷渡出國。

檢方將杜姓主嫌等7人依違反入出國及移民法等罪起訴，法院審理時，杜姓主嫌等人都坦承犯行，法官判處7人3年10月到1年8月不等徒刑，全案可上訴。