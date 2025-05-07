　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他超不解「媽祖自控粉紅超跑」　可能回不來！信眾驚奇給答案

▲白沙屯媽祖遶境南投，縣長許淑華於名間鄉跪迎鑾駕祈願。（圖／南投縣政府提供）

▲白沙屯媽祖踏入南投加持，讓信眾超感動。（圖／南投縣政府提供）

網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖進香神奇所在，就是沒有固定路線，今年更是打破200年紀錄，首度進入南投賜福。對此，有網友疑惑發問，既然鑾轎是媽祖所控制，那為何能抓到幾號到哪，有沒有可能「一直在外面繞很久，回不來？」引發大票信徒解答，「跟一趟，所有答案都有了！」

一名網友在臉書《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》認真發問，如果鑾轎的方向是媽祖控制的，「為什麼都能抓到幾月幾號會到哪裡？幾月幾號回來？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後，原PO更好奇拋問，粉紅超跑有沒有可能一直在外面繞很久，回不來呢？

底下引來網友熱議，「能讓幾十萬信眾，不怕辛苦的跟隨，對於大家來說，早就是媽祖的神跡了」、「現場去感受比較直接」、「信仰其實是很單純的，不用想那麼多，忠於自己的信仰即可」、「日子是媽祖看的，走久了會發現世上很多事情真的很玄，不得不信」、「好奇是你信仰的第一步，這非常好，趕緊去南投集合就知道了」、「你自己親身去就有答案了」、「你多走幾次就知道」、「你自己安排旅程，還會忘記回家嗎」。

也有信徒解釋，「日子媽祖自己選的，當然自己會安排進度行程」、「進香一切時辰，一切照躑杯媽祖意思決定，而停駕、駐駕後，休息多久為廟方主事決定，休息多久是人決定這件事是自古以來就這樣」、「媽祖自己訂的時間要回家，就一定會準時回家」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

▲媽祖首次進到南投，壯觀空拍畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

事實上，白沙屯媽祖進香10天9夜的進香行程，於1日深夜11時25分舉行登轎儀式，正式開啟10天9夜縱跨中部苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里的進香行程，今年破紀錄近33萬名香燈腳報名。

短短3天南下急行軍，媽祖鑾轎在3日中午抵達北港朝天宮，4日凌晨0時45分完成刈火儀式，1時25分登轎出廟北返，預計11日下午3時45分回宮。

這趟進香之旅，更是媽祖200多年來第一次聖駕南投縣，讓南投人相當雀躍欣喜，媽祖鑾轎中午進入縣境名間鄉後，先停駕修玄宮約3個小時，隨即正式起駕遶境，並於傍晚登上海拔400米、南投信仰中心之一的松柏嶺受天宮，再度創下歷年來遶境駐駕地勢最高處的紀錄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／泰副總理下重手！詐團7千人失業　至少300台人待救
Lisa內褲印「人臉圖案」！　網放大看…疑是民權運動之母
白沙屯媽進彰化！慈天宮「超強應援來了」　信徒淚讚
快訊／永野芽郁、田中圭LINE情話曝光！赤裸告白「有妳的味道
獨／詐團55人成功返台　「無救援名單上的被害人」
快訊／雨區擴大！　最新警戒範圍曝
印度突襲巴基斯坦！　川普嘆「剛剛才知道」：停手吧
快訊／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！　家屬悲痛相認
一圖秒懂匯率吵什麼！　李同榮：新台幣強升像安非他命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

香燈腳罵騙錢「 勇腳伯氣到語無倫次」！一票信徒怒：媽祖都在看

白沙屯進彰化！員林慈天宮「超強應援來了」　信徒淚讚

與白沙屯媽合轎「山邊媽神衣超時尚」！網曝性格：粉紅超跑祂在開

快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒範圍曝

2024出國次數女＞男！她好奇「台男比較宅嗎」　網嘆：經濟責任重

板橋高中生發祭品文「抱校長跑操場一圈」　本尊親上火線回應了

北台灣雨炸至深夜　母親節更強鋒面報到「全台濕答答」

「收侵權通知」嚇一跳！　律師揭關鍵：直接刪掉

白沙屯媽祖聯名加持　台鐵推「拾子．平安產禮盒」5／9開搶

全聯買「1商品」結帳被擋！他傻眼：為什麼不下架？員工揭原因

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

香燈腳罵騙錢「 勇腳伯氣到語無倫次」！一票信徒怒：媽祖都在看

白沙屯進彰化！員林慈天宮「超強應援來了」　信徒淚讚

與白沙屯媽合轎「山邊媽神衣超時尚」！網曝性格：粉紅超跑祂在開

快訊／雨區擴大！10縣市大雨特報　最新警戒範圍曝

2024出國次數女＞男！她好奇「台男比較宅嗎」　網嘆：經濟責任重

板橋高中生發祭品文「抱校長跑操場一圈」　本尊親上火線回應了

北台灣雨炸至深夜　母親節更強鋒面報到「全台濕答答」

「收侵權通知」嚇一跳！　律師揭關鍵：直接刪掉

白沙屯媽祖聯名加持　台鐵推「拾子．平安產禮盒」5／9開搶

全聯買「1商品」結帳被擋！他傻眼：為什麼不下架？員工揭原因

李珠珢爆強佔C位？網翻出「球場飯拍片」打臉　善良1舉動網讚爆

快訊／金秀賢方反擊了！　對金賽綸家屬開記者會「深表憂慮」

海湖莊園協議鎖定3主流貨幣　前閣揆：當心台幣成為下個目標

吃得清淡仍高膽固醇？　醫列「10大基本觀念」

入侵女警住處10次！噁警裝針孔偷窺　硬碟藏113支兒少性影像

2025 Panasonic台北城市路跑9月登場　日名將吉川美香助陣、田中千繪任大使

止跌！陸央行釋出明確「穩樓市」信號　下調住房公積金貸款利率　

獨／泰國副總理親下重手！緬甸詐團7千人失業　至少300台人待救

雲嘉南分署推端午優選禮盒季！　火燒蝦粽、一口烏魚子熱賣登場

香燈腳罵騙錢「 勇腳伯氣到語無倫次」！一票信徒怒：媽祖都在看

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

生活熱門新聞

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

女童弄濕特斯拉被索賠4.1萬！Cheap：啥破車

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

台灣最美阿嬤！　社交圈美魔女曬金孫照

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

玄天上帝迎白沙屯媽祖！受天宮宣布「今夜不關廟門」

鋒面深夜報到！明天雨炸全台　北台灣低溫剩22度

即／大雷雨夜襲3縣市！媽祖首次駐駕南投　香燈腳防驟雨

快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

「媽祖自控粉紅超跑」　可能回不來？信眾給答案

快訊／14縣市大雨特報　今全台變天

快訊／強對流來了　大雷雨轟5縣市

更多熱門

相關新聞

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜徒步進香行程，今天進入第6天，一早6時起駕，繼續從南投縣名間鄉北返，7時42分來到關鍵路口，一邊往南投縣南投市，一邊去彰化縣田中鎮，猶豫超久大迴轉，最終做出決定，7時48分已進入彰化田中。

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

受天宮周圍有龜蛇！廟方提醒香燈腳：別傷害

玄天上帝迎白沙屯媽祖！受天宮宣布「今夜不關廟門」

玄天上帝迎白沙屯媽祖！受天宮宣布「今夜不關廟門」

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

白沙屯媽帶香燈腳爬山！200年首度駐駕受天宮

夢到媽祖才報名進香！他連續獲祝福驚呆路人

夢到媽祖才報名進香！他連續獲祝福驚呆路人

關鍵字：

白沙屯媽祖粉紅超跑回家南投

讀者迴響

熱門新聞

宥勝爆離婚！配偶欄空白

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

國二生發燒快篩出爐　「家長嚇一大跳」

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

李珠珢應援非C位不站　遭知情人士爆「無底線鬧事」　

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

女童弄濕特斯拉被索賠4.1萬！Cheap：啥破車

快訊／白沙屯媽祖進彰化　大迴轉告別南投

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

台幣升值一堆嗨「出國變便宜」　Cheap嗆蠢蛋

宥勝悄搬離200坪清水農宅！「住家圍帆布遮偷拍」

陳乃榮、賴琳恩遭傳婚變回應了　驚爆「有女兒」

宥勝婚變導火線瘋傳2原因！　知情者爆：2人早就離婚

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面