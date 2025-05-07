他超不解「媽祖自控粉紅超跑」　可能回不來！信眾驚奇給答案

▲白沙屯媽祖踏入南投加持，讓信眾超感動。（圖／南投縣政府提供）



網搜小組／劉維榛報導

白沙屯媽祖進香神奇所在，就是沒有固定路線，今年更是打破200年紀錄，首度進入南投賜福。對此，有網友疑惑發問，既然鑾轎是媽祖所控制，那為何能抓到幾號到哪，有沒有可能「一直在外面繞很久，回不來？」引發大票信徒解答，「跟一趟，所有答案都有了！」

一名網友在臉書《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》認真發問，如果鑾轎的方向是媽祖控制的，「為什麼都能抓到幾月幾號會到哪裡？幾月幾號回來？」

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最後，原PO更好奇拋問，粉紅超跑有沒有可能一直在外面繞很久，回不來呢？

底下引來網友熱議，「能讓幾十萬信眾，不怕辛苦的跟隨，對於大家來說，早就是媽祖的神跡了」、「現場去感受比較直接」、「信仰其實是很單純的，不用想那麼多，忠於自己的信仰即可」、「日子是媽祖看的，走久了會發現世上很多事情真的很玄，不得不信」、「好奇是你信仰的第一步，這非常好，趕緊去南投集合就知道了」、「你自己親身去就有答案了」、「你多走幾次就知道」、「你自己安排旅程，還會忘記回家嗎」。

也有信徒解釋，「日子媽祖自己選的，當然自己會安排進度行程」、「進香一切時辰，一切照躑杯媽祖意思決定，而停駕、駐駕後，休息多久為廟方主事決定，休息多久是人決定這件事是自古以來就這樣」、「媽祖自己訂的時間要回家，就一定會準時回家」。

▲媽祖首次進到南投，壯觀空拍畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯媽祖網路電視台）

事實上，白沙屯媽祖進香10天9夜的進香行程，於1日深夜11時25分舉行登轎儀式，正式開啟10天9夜縱跨中部苗、中、彰、雲四縣來回共計400公里的進香行程，今年破紀錄近33萬名香燈腳報名。

短短3天南下急行軍，媽祖鑾轎在3日中午抵達北港朝天宮，4日凌晨0時45分完成刈火儀式，1時25分登轎出廟北返，預計11日下午3時45分回宮。

這趟進香之旅，更是媽祖200多年來第一次聖駕南投縣，讓南投人相當雀躍欣喜，媽祖鑾轎中午進入縣境名間鄉後，先停駕修玄宮約3個小時，隨即正式起駕遶境，並於傍晚登上海拔400米、南投信仰中心之一的松柏嶺受天宮，再度創下歷年來遶境駐駕地勢最高處的紀錄。