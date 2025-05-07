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母親節優惠爆發！遠傳祭iPhone16 0元購機、雙全買移動空調送清淨機

記者蘇晟彥／綜合報導

母親節將至，不少代理商、通路商都紛紛祭出大優惠，遠傳推出「5月感恩月」，月租999元指定方案就可以將tokuyo Mini帶回家孝敬媽媽；雙全國際則祭出「媽咪Chill一夏」，DIKE移動空調系列產品限時優惠，同時PHILIPS黑金剛Qi2磁吸充電新品也同步上市。

▲▼ 遠傳、雙全國際 。（圖／品牌提供）

遠傳今年再次攜手tokuyo推出重磅優惠，只要申辦月租999元指定方案，即可將市價逾三萬元的tokuyo Mini 玩美椅3 classic按摩椅0元帶回家！更獨家上市Pantone 2025年度代表色「摩卡慕斯」色，讓媽媽享受時尚的放鬆氛圍！除此之外，還有小米75吋大電視，或是FIIDO F1 電動輔助摺疊自行車可選擇。不只如此，現在申辦指定方案還有機會抽中「韓國首爾來回機票」。

還能趁機會幫愛追劇的媽媽升級最新iPad，全新iPad效能升級不加價，即日起申辦指定方案，全新iPad入手價0元起。更加碼舊換新活動，舊機換購全新iPad Air再享最高1,000元折扣、換購iPad 11吋享最高500元折扣優惠。針對其他不同需求的媽媽，遠傳也提供指定方案iPhone 16e等熱銷機款搭配，Dyson 吹風機、Philips 萬用鍋、SHARP零水鍋等時尚美型家電，通通最低0元起。以及新申辦、攜碼指定方案搭配iPad 11吋 128G，「tokuyo舒壓按摩組（溫熱背墊+按摩眼罩）」或「輝葉狠狠按深揉捏雙芯按摩枕」兩入組任選免費帶回家，眾多3C、美型家電任選，來遠傳買母親節禮物就對了！

iPhone 16最低 0元起帶回家　最高現折3千元限時開搶、老客戶網路門市續約iPhone 15/16 折扣升級
母親節幫果粉媽媽們換新機！即日起新申辦或攜碼指定方案，購買iPhone 16系列指定手機，最高現折3,000元，最低0元起就能把新機帶回家！

遠傳同步大手筆優惠老客戶！月付999至1199元方案（綁約30個月），手機現折最高1,000元；月付1399元以上方案則現折最高1,500元；續約指定iPhone 15/16系列方案，專案價最高現折2,000元，輕鬆升級iPhone不傷荷包。

5月2日起至5月31日止，老客戶專屬母親節網路門市限定江蕙演唱會門票珍稀釋出！只要續約5G月付799至1399元指定方案（綁約30個月），就送8/22江蕙演唱會門票兩張，再送智能藍牙去人聲變聲歡唱麥克風，再加碼首次訂閱Spotify Premium免費3個月，數量有限，售完為止！

除了申辦門號優惠之外，遠傳針對想買空機的客戶同步推出超殺優惠方案，今年最新推出的iPhone 16e不僅外型時尚輕巧，更配備Apple最新型的晶片，最重要的是所有容量通通祭出超低價格，512G直接下殺2,500元，只要29,900元！全能AI 旗艦Samsung S25 Ultra 直降5,500元，入手旗艦機不再遙不可及。還有網友推爆的新一代國民神機Samsung Galaxy A56現折2,000元，超高CP值跟絕美外型絕對可以擄獲媽媽的心，現在來遠傳只要15,990元即可入手。遠傳直營門市更提供刷卡分期零利率，以及慢點付無卡分期等多元支付工具，讓您愛媽咪也能輕鬆無負擔！

▲▼ 遠傳、雙全國際 。（圖／品牌提供）

▲▼ 遠傳、雙全國際 。（圖／品牌提供）

代理PHILIPS、DIKE等3C生活家電品牌的雙全國際於線上商城雙全生活館推出「媽咪Chill一夏」限時優惠，購買DIKE移動空調系列產品就可免費獲得清淨機、65W行動電源或循環扇三選一；此外，代理的PHILIPS行動電源中黑金剛Qi2磁吸充電新品也同步引進預購。

因應母親節好禮需求，加上近日潮濕高溫氣候，雙全生活館特別祭出DIKE移動空調系列產品限時優惠，即起至5/10日，凡購買DIKE多功能移動式瞬涼水冷氣（特價15,500元）、DIKE便攜多功能移動式空調（特價12,900元）的消費者，就可免費從PHILIPS 65W行動電源（市價4,080元）、DIKE桌上型寵愛空氣清淨機（市價4,190元）、8吋液晶DC循環扇中三選一（市價2,350元）。

DIKE移動空調系列主打免安裝、方便移動、體感瞬涼，像移動式瞬涼水冷氣適合家中冷氣無法完整吹拂到的空間例如廚房、小書房，或是小商家店面，同時因應梅雨季來臨，DIKE移動空調也具備除濕與濕度控制功能，是居家冷氣以外的神隊友；而喜愛戶外活動的朋友，也可選擇便攜多功能移動式空調，沁涼帶著走。

而雙全國際代理的PHILIPS行動電源中，黑金剛Qi2磁吸充電新品也同步引進預購，主打真正通過Qi2官方認證，具備15W以上的充電速度、更精準的磁吸對位，並且跨系統適用，也由於減少充電錯位，搭配PHILIPS專利的溫控晶片，大幅度降低散熱的狀況，讓充電安全性更加提升。

PHILIPS黑金剛Qi2磁吸充電新品包括三合一充電座（原價2,250元，早鳥預購價1,590元）、5000mAh行動電源（原價2,090元，早鳥預購價1,490元）、10000mAh行動電源（原價2,590元，早鳥預購價1,690元），並有預購同捆包可搭配，預計七月正式上市。
  

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