漁光島生活節萌翻！　巷仔Niau洗香香迎母親節

▲漁光島生活節進入第4天，億載國小漁光分校學童為森林中的巷仔Niau裝置洗香香，萌翻全場，為母親節週末暖身。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025漁光島生活節持續熱鬧進行中，6日由台南市億載國小漁光分校學童，為森林中的巨型巷仔Niau「洗香香」，準備迎接母親節週末療癒盛會，逗趣畫面萌度爆表，吸引不少遊客提前卡位拍照，療癒感十足。

文化局表示，本屆生活節自5月3日至11日為期9天，以音樂、藝術、自然與身心療癒為主軸，活動期間吸引各地遊客湧入安平漁光島，感受海島森林的節奏。巷仔Niau藝術裝置自2024台灣文博會首度亮相便廣受好評，此次巡迴進駐漁光島木麻黃森林，以三座風格獨特、造型討喜的巨型貓咪成為拍照打卡熱點，與自然環境完美融合。

今早登場的「巷仔Niau洗澡秀」，特別結合在地小學生進行校外藝術體驗，文化局指出，讓孩子以趣味方式幫藝術貓洗澡，不僅拉近親子與藝術的距離，也在互動中理解自然生態與環境美感，替生活節注入滿滿人文溫度。

文化局進一步說明，生活節首週末邀來11組人氣獨立樂團接力開唱，掀起音樂高潮；本週平日則規劃「島民市集」、巷仔Niau戶外展示等慢活行程，週末（5月10至11日）適逢母親節，更推出「放空聲活日」主題活動，包含森林講唱會、放空大賽、身心靈課程、巷仔Niau躲貓貓互動遊戲與限定林中餐宴，打造沉浸式療癒空間，邀民眾帶媽媽一起放鬆度假、感受專屬儀式感。

文化局呼籲，全國旅人把握最後一週參與機會，無論親子出遊、朋友小聚或獨旅療癒，都能在漁光島找到屬於自己的海島生活節奏。