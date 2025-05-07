咖啡買1送1、第二杯10元喝！超商連續5天「省錢優惠」一次看

▲全家咖啡第二杯10元。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

5月稅季正式到來，超商持續推出省錢優惠！全家今（7日）起至5月11日，推出多項第二件10元、買1送1、多件更省好康，包括Let’s Café 特濃美式、拿鐵，加10元就多一杯。萊爾富也有氣泡美式買1送1、特濃咖啡、泡麵等「買1送1」。

★全家

全家即日起至5月11日推出會員優惠，Let’s Café 特濃美式、拿鐵、醇黑厚可可、仙女紅茶「加10元多一件」，農心烏龍麵、UCC職人咖啡買1送1。

女性用品也有好康，「蘇菲彈力貼身超薄夜用35cm」任選3件只要139元（原價每件約79元），平均一包只要46元。

▼全家即日起至5月11日會員優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富限時殺優惠開跑，即日起至5月11日，多款商品祭出驚喜折扣，「阿華田麥芽奶290ml」兩件45元、泰山氣泡水與伊藤園蜜桃紅茶都是第2件只要10元。另有泡麵、點心、手搖紫菜等多款「買1送1」。女性生理用品「蘇菲彈力貼身超薄夜用35cm」任選3包只要105元，平均一包只要35元，補貨超划算日。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供）



除此之外，萊爾富即日起至5月13日，多款指定咖啡「買1送1」：

特大杯氣泡美式（檸檬、柚香、鳳梨），原價80元，買1送1。

大杯特濃美式，原價55元，買1送1。

大杯特濃拿鐵，原價65元，買1送1。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）