限今天！全家咖啡「買6送6」自帶杯折8元　超商美式拿鐵買1送1

▲全家咖啡限時一天「買6送6」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店每月6日推出Let’s Café「好咖日」，今（6日）限時一天推出中杯或大杯單品美式、拿鐵「買6送6」。萊爾富也自即日起至5月13日，推出大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、特大杯氣泡美式「買1送1」。

★全家

全家於5月6日限時一天，在APP 隨買跨店取推出「Let’s Café 好咖日」限定活動：

中杯或大杯單品美式、單品拿鐵「買6送6」，可兌換至11月30日。

另有「買6杯單品咖啡，送6支哈根達斯雪糕」限量組合，冰品單價高達129元，限量1萬組，售完為止。

同步有minimore甜點「買2送1」、極鬆餅「買6送3」、Let’s Café罐裝咖啡「買6送6」。

▼全家「Let’s Café 好咖日」限定。（圖／業者提供）



此外在5月6日限定，全家響應環保挺地球，平時自帶杯可省5元，限今天使用自備杯可現省8元。

▼全家限時一天自帶杯優惠8元。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至5月13日，多款指定咖啡買1送1：

特大杯氣泡美式（檸檬、柚香、鳳梨），原價80元，買1送1。

大杯特濃美式，原價55元，買1送1。

大杯特濃拿鐵，原價65元，買1送1。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）