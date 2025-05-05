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全家爆紅「木村襪」賣破6萬雙！再引進日本聯名文具、17款春夏服

▲▼全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾，還導入日本聯名文具。另全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品。（圖／業者提供）

▲全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾，還導入日本聯名文具。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣全家便利商店引進日本全家「Convenience Wear」品牌，其中以全家品牌藍綠色設計的經典襪，也是藝人木村拓哉曾公開穿搭的同款襪，去年底開賣至今超過6萬雙。如今再導入全家Convenience Wear✕KOKUYO聯名29款事務文具、17款春夏服飾，消費者可透過全家APP地圖趣「Convenience Wear地圖」，查詢鄰近販售店舖。

「Convenience Wear」品牌源自於日本全家，由設計師落合宏理操刀，以「好素材、好技術、好設計」為核心，顛覆便利商店對日常單品的想像，也在日本街頭掀起熱潮，襪子類商品更熱銷超過2千萬雙。

其中以全家藍綠品牌色為設計的襪款，深受台日明星與網紅喜愛，也是旅日必買熱搜單品，去年首度在台灣開賣，至今已熱銷超過6萬雙；今年夏天台灣全家更引進網友敲碗許願的話題單品「中線筒襪-便利商店黑」，於全台800間店舖熱銷中。

▲▼全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾，還導入日本聯名文具。另全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品。（圖／業者提供）

▲▼全家藍綠品牌色為設計的襪款，至今已熱銷超過6萬雙，今年更引進網友敲碗許願單品「中線筒襪-便利商店黑」。（圖／業者提供）

▲▼全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾，還導入日本聯名文具。另全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品。（圖／業者提供）

●導入日本全家聯名文具
  
延續簡約機能美學，全家首度導入日本全家「Convenience Wear ✕ KOKUYO」聯名29款事務文具，涵蓋Campus筆記本、自動鋼珠筆、螢光筆、自動鉛筆、多角橡皮擦、剪刀、釘書機等多款事務文具選品，即日起於4,300間全家店舖正式販售。

▲▼全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾，還導入日本聯名文具。另全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品。（圖／業者提供）

▲▼全家首度導入日本全家「Convenience Wear ✕ KOKUYO」聯名29款事務文具。（圖／業者提供）

▲▼全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾，還導入日本聯名文具。另全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品。（圖／業者提供）

更有全家專屬藍綠品牌色設計款筆記本、橡皮擦，將美感與機能完美融合。Campus筆記本封面字樣，以全家品牌藍綠色點綴，內頁選用森林認證紙，具備83%白色度，書寫滑順不滲墨；軟線圈款筆記本則採用KOKUYO 獨家開發的樹脂製「柔軟環圈」，手感服貼且翻頁更為順暢。

「多角橡皮擦」則以白、藍、綠配色亮眼登場，3入一組，每顆均有28個邊角，擦拭更精準俐落。「自動鉛筆」則採用六角筆桿設計，搭載「快速補芯機構」，讓每次書寫都兼具效率與質感。

▲▼全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾，還導入日本聯名文具。另全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品。（圖／業者提供）

▲全家導入日本全家「Convenience Wear ✕ KOKUYO」聯名29款事務文具，即日起於全台4300間店舖正式販售。（圖／業者提供）

●17款「Convenience Wear」春夏服飾

同步開發17款「Convenience Wear」春夏服飾，包括簡約寬版POLO衫、純棉背心、牛仔短褲、細肩BraTop上衣等，一應俱全。首推「寬版POLO衫」，以優質澳洲棉製成，保留90年代復古質感，兼具吸濕速乾與抗皺特性，搭配落肩剪裁與中性輪廓，輕鬆演繹出便利時尚的率性態度。

▲▼全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾，還導入日本聯名文具。另全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品。（圖／業者提供）

▲全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾。（圖／業者提供）

「細肩BraTop罩杯式上衣」採親膚彈性編織布料與無縫貼合罩杯設計，極簡設計下蘊藏貼身支撐力，是夏日穿搭中不可或缺的實力派；更有以「全家」專屬藍綠品牌色作為漸層延伸的「今治運動毛巾-便利商店漸變」，為換季注入清爽視感。

「Convenience Wear」春夏服飾新品，限定於全台100間「全家」店舖販售，消費者可透過全家APP地圖趣「Convenience Wear地圖」，查詢鄰近販售店舖，展開尋寶之旅。

●夏季限定酒

全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品，主打與《ELLE》聯名的「法式野莓馬卡龍拉格啤酒」，以粉紫包裝結合法式甜點風味，另有「蜜桃烏龍吧啵調酒」主打果茶系微醺，台啤與台酒首度合作的「極8.8%」系列則帶來濃郁酒感。

▲▼全家「Convenience Wear」開發17款春夏服飾，還導入日本聯名文具。另全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品。（圖／業者提供）

▲全家也在夏天化身「喝的潮流選貨店」，獨家推出8款話題酒品。（圖／業者提供）

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▲▼7-ELEVEN自即日起至5月27日推出「涼夏蔬果季」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN自即日起至5月27日推出「涼夏蔬果季」。（圖／業者提供）

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