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超商隱藏優惠！寄件送購物金　取件「15元喝四季春青茶」

▲▼ 7-11隱藏版寄取件優惠又來了。（圖／7-11提供）

▲7-11 門市寄件「送5元購物金」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

對抗通膨，超商隱藏優惠筆記起來！7-11即日起至5月11日，到門市寄件就送「5元購物抵用金」。全家取件則可獲得「15元四季春青茶」優惠券，相當於37折；此外在「2025 澎湖國際海上花火節」期間，憑台灣本島至澎湖的機票、船票，到澎湖全家消費，還享6種商品「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-11即日起至5月11日，到全台門市寄件，每件送「5元購物抵用金」，每日限量5萬張，數量有限，送完為止。每筆交易最多提供5組序號，若超過5件包裹，可分批結帳。

★全家

●全家取件優惠

全家便利商店自5月7日至5月13日，會員於全家完成網購包裹取件，結帳時出示會員條碼或報會員手機號碼，即可獲得「15元四季春青茶（冰特大杯/熱大杯）」優惠券一張，相當於37折。

▼全家取件可獲得15元喝四季春青茶。（圖／業者提供）

▲▼全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」。（圖／業者提供）

●澎湖花火節買1送1

全家合作「2025 澎湖國際海上花火節」，即日起至7月29日，只要憑台灣本島至澎湖的機票或船票（含電子登機證），到澎湖縣全家消費，即可享6種商品「買1送1」，包括：Let’s Café 大杯經典美式/拿鐵、Let’s Tea仙女紅茶、酷繽沙、FamiCollection古早味紅茶/四季春青茶/黃金蕎麥茶（6選1）。

周末五六日再加碼，原味爆汁熱狗也享有憑機票或船票「買1送1」。

▲▼全家合作「2025 澎湖國際海上花火節」推優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家合作「2025 澎湖國際海上花火節」推優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家合作「2025 澎湖國際海上花火節」推優惠。（圖／業者提供）

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