粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕！曝與媽祖對話

▲白沙屯媽祖遶境南投，縣長許淑華於名間鄉跪迎鑾駕祈願。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「紅色超跑」白沙屯拱天宮媽祖鑾駕200年來首度進入南投縣遶境，吸引隨行香燈腳、信眾絡繹不絕隨行護持，縣長許淑華於白沙屯媽祖午休暫駐名間鄉修玄宮、下午3點正式啟程時，2度前往跪拜迎駕祈福；許淑華激動指出，南投縣在媽祖婆庇佑下，一定會非常平順，她將專程赴拱天宮獻敬道謝，並期待白沙屯媽祖年年都來南投遶境祈福。

白沙屯媽祖6日時近中午從彰化縣二水鄉沿員集路進入縣界接穰的南投名間鄉， 隨後於修玄宮天上聖母廟駐駕，許淑華前往虔誠跪拜祈福，在下午3點南投縣遶境正式啟程時，許淑華更長跪路旁、持香敬拜迎駕，並獲得媽祖鑾駕貼近加持，包括縣議員張秀枝、蔡宗智、林儒暘也在場虔誠禮敬恭迎。

許淑華說，白沙屯三媽曾赴南投縣多處友宮駐駕作客，但這是第一次真正以出巡遶境的方式到來，並特別停下來跟他們打招呼，並以鑾駕貼近進出、親自給所有在現場的信衆加持，令她心情非常激動，深深感謝媽祖的慈悲神恩。

被問及跟媽祖講什麼話時，許淑華表示她首先祈求希望台灣能遠離戰爭、國家能夠越來越好，也為所有縣民祈求無論是務農、觀光等各行各業，都能夠平安，也替自己及家中長輩來祈福、保佑身體健康；最後特別發自內心向媽祖祈求，希望祂能夠年年來，為表達誠意，她也要在遶境後親自到拱天宮致謝。

許淑華並強調，縣府會配合縣民信眾，儘快做好相關白沙屯媽祖遶境南投相關迎駕的準備，全力讓所有的香燈腳及隨行數以萬計的信眾都能擁有非常愉快的心情。