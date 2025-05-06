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「快被將哥打死了」小女友生前求救　家屬曾痛批陳修將應判死

▲陳修將逃亡334天正臉曝光，雙下巴現形。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

▲陳修將逃亡近1年，4日落網。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

曾參與多起重大災難遺體修復工作的「76行者」前總召集人44歲陳修將，因虐殺22歲胡姓女友被判刑10年10月定讞，卻在入監前夕棄保潛逃，引發社會譁然。胡女生前遭虐曾求救「快被將哥打死了」，家屬過去受訪時曾痛心表示，司法未能保護被害人安全，認為陳修將應判死刑。

▲陳修將涉殺小女友遭逮。（圖／ETtoday資料照）

▲陳修將虐殺胡姓小女友。（圖／ETtoday資料照）

這起震驚社會的案件發生於2021年10月，陳修將因感情糾紛，在彰化縣某汽車旅館內對胡姓女友施暴，導致被害人頭部重創、腦出血死亡。檢方原依殺人罪起訴，法院以傷害致死罪判刑10年10月，並判賠家屬594萬餘元。

據悉，陳修將在交保期間，曾在南部遭到警方攔查車上有毒品，又因為轉讓一粒眠毒品遭到判刑，去年5月間通知尿檢前棄保潛逃，檢方於8月2日發布通緝。

▲陳修將涉殺小女友遭逮。（圖／ETtoday資料照）

▲陳修將涉嫌在汽車旅館虐殺胡姓小女友。（圖／ETtoday資料照）

胡女家屬沉痛表示，這兩年來每天都以淚洗面，陳修將潛逃後更讓全家陷入恐懼。當初陳在法庭上表現得很懺悔，現在看來根本是鱷魚的眼淚！家屬透露，胡女生前就曾傳訊哭喊「快被將哥打死了」求救，並提供多張遭毆打照片，指控陳修將長期施暴。

陳修將雖有前科，但近年以遺體修復師身分活躍於各大災難現場，包括澎湖空難、高雄氣爆及太魯閣號事故。諷刺的是，這位「死亡美容師」卻親手終結了年輕女友的生命。檢警調查發現，胡女死前一周才傳給家人臉部紅腫照片，稱遭陳修將毆打，疑似因感情猜忌引發殺機。

▲陳修將涉殺小女友遭逮。（圖／ETtoday資料照）

▲胡姓女子最後身影。（圖／ETtoday資料照）

陳修將於2024年5月31日未按時報到入監，檢方除沒收交保金，更發布時效長達40年的通緝令。經警方長期監控，鎖定其藏身於員林市租屋處，5月4日晚間趁其外出時圍捕。逮捕過程中，陳嫌激烈反抗並以辣椒水攻擊員警，另涉「槍砲彈藥刀械管制條例」及「妨害公務」等罪嫌，警詢後移送地檢偵辦。

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