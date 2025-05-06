生命禮儀師到殺人犯「6進6出監獄」棄保逃亡　陳修將黑歷史曝

▲陳修將涉殺小女友遭逮。（圖／ETtoday資料照，警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

曾參與多起重大災難遺體修復工作的「76行者」前總召集人陳修將，因虐殺22歲胡姓女友被判刑10年10月定讞，卻在入監前夕棄保潛逃，引發社會譁然，而年輕時六度進入監獄的陳修將，跨足生命禮儀事業後，因為屢屢在重大意外中送亡者最後一程，儼然成為改邪歸正的正能量好人，虐殺女友逃亡淪為通緝犯，又讓陳修將從天使變回魔鬼。

陳修將的人生充滿戲劇性轉折，他曾受訪自述年輕時曾逞凶鬥狠、吸毒強盜，甚至經營應召站並指揮眾多小弟，前後六度進出監獄，卻在獄中受教誨師感化後幡然悔悟。

▲陳修將涉嫌在汽車旅館殺小女友遭逮。（圖／ETtoday資料照）



陳出獄後改過向善，學習遺體修復技能，從2014年澎湖空難、2015年高雄氣爆到2021年太魯閣號事故，皆率領團隊參與遺體修復工作，這段「從黑道到生命禮儀師」的轉變歷程曾為人稱道，成為改過向善的典範，未料才幾年，陳修將又涉虐殺小女友還跑路遭通緝，震驚社會。

這起震驚社會的案件發生於2021年10月，陳修將因感情糾紛，在彰化縣某汽車旅館內對胡姓女友施暴，導致被害人頭部重創、腦出血死亡。檢方原依殺人罪起訴，但法院最終以傷害致死罪判刑10年10月，並判賠家屬594萬餘元。陳修將在2024年5月間應到案執行時卻棄保潛逃，檢方於8月2日發布通緝。

▲胡姓小女友最後身影。（圖／ETtoday資料照）

胡女家屬沉痛表示，這兩年來每天都以淚洗面，如今加害人潛逃更讓全家陷入恐懼，家屬指控，「當初在法庭上他表現得很懺悔，現在看來根本是鱷魚的眼淚！」家屬透露，胡女生前就曾傳訊哭喊「快被將哥打死了」求救，並提供多張遭毆打照片，指控陳修將長期施暴。

據了解，陳修將雖有前科，但近年以遺體修復師身分活躍於各大災難現場，包括澎湖空難、高雄氣爆及太魯閣號事故。諷刺的是，這位「死亡美容師」卻親手終結了年輕女友的生命。

▲陳修將涉殺小女友遭逮。（圖／ETtoday資料照，警方提供）

彰化地檢署表示，陳修將將犯案手段殘忍，引起社會眾怒，經判決確定後，竟拒不到案入監執行，顯見其毫無悔意，現經檢警聯手緝獲，於受拘捕時又另涉槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌，本署將另案追訴，嚴加查辦。對於重大刑案防逃。將持續執行防逃機制、科技監控及強化檢警聯繫等作為，防止被告潛逃規避訴追、審判或執行，以確保國家刑罰權的有效行使。