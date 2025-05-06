逃亡334天！陳修將落網正面曝光　「雙下巴現形」目測暴肥5kg

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

知名遺體修復團隊「76行者」前總召陳修將，因虐殺胡姓女友遭判刑10年10月，未料入監前卻棄保潛逃，在外逃亡時間長達334天。彰化警方日前掌握，陳修將返回員林躲藏，經密切追蹤後掌握行蹤，並於5日晚間7時40分收網，當場將陳修將逮捕歸案。陳落網後今下午移送，不但身材發福，連雙下巴都跑了出來，目測約胖了5公斤，可見逃亡日子過得相當滋潤。

▲陳修將逃亡334天正臉曝光，雙下巴現形。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

彰化警方日前掌握情資，發現陳嫌近日返回員林市內活動，經鎖定陳嫌使用之交通工具、藏匿處所後，5日晚間7時許派員埋伏守候，見陳外出立即上前圍捕。陳修將當時獨自走在街上，見到員警後果斷轉身逃跑，還一度朝警噴辣椒水拒捕，最終遭優勢警力壓制，並在腰間搜出一把非制式手槍、彈匣2個、子彈50發；全案將陳嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦。

今(6日)下午陳修將雙手上銬移送，左手小指疑似還在圍捕過程中受傷，走路也一跛一跛的，但仍難掩福態，曾經下頷的稜角不再，取而代之的是圓潤的雙下巴，可見這逃亡的334天中，陳修將生活起居並不如想像中艱苦，甚至還可說是相當滋潤，如今終於遭警方逮捕歸案，後續也將發監執行。