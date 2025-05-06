陳修將拒捕畫面曝光！見警「扭頭就跑」　警吃痛大喊：他噴辣椒水

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

知名遺體修復團隊「76行者」前總召陳修將，因虐殺胡姓女友遭判刑10年10月定讞，卻於入監前夕棄保潛逃。經彰化縣警察局刑事警察大隊長期追查，昨（5）日晚間7時許在員林將其逮捕。密錄器畫面拍下，陳修將當時見到大批警力後，立即轉身逃跑，還一度朝警噴辣椒水，最終遭優勢警力壓制，並在腰間搜出一把非制式手槍、彈匣2個、子彈50發；全案將陳嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦，並發監執行。

▲陳修將虐殺小女友逃亡近一年落網了，遭逮時拒捕、使用辣椒水攻擊警方罪加一等。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

密錄器畫面拍下，當時警方掌握陳修將行蹤，出動多台警車緩緩靠近，見陳毫無戒心、獨自走在員林街上，當即從四面八方衝上前包圍。陳修將當時見到警方大陣仗圍捕，先是嚇了一大跳，隨即反應過來，扭頭拔腿就跑，後方開車的員警見狀，立即驅車上前攔截去路，陳修將側身閃了一下後，隨即遭湧上前的多名員警壓制在地。

陳修將見逃跑無望，仍坐困獸鬥，還掏出隨身攜帶的辣椒水朝員警噴灑。現場警方吃痛後忍不住飆罵，並高呼「他噴辣椒水！」提醒同仁注意，幸現場警力有壓倒性優勢，死死將陳修將按壓在地，並從其腰間搜出一把非制式手槍，身上還有2個彈匣、子彈50發，火力相當驚人。

警方指出，陳修將遭法院依傷害致死罪判刑10年10月定讞後，本應於於113年5月31日到案執行，未料陳卻棄保潛逃，彰檢遂於113年8月2日發布通緝。警方經追查後於日前掌握情資，發現陳嫌近日返回員林市內活動，經鎖定陳嫌使用之交通工具、藏匿處所後，5日晚間7時許派員埋伏守候，見陳外出立即將其壓制逮捕，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦，並發監執行。

▼陳修將腰間還藏了一把非制式手槍。