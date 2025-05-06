嚴查嚴辦禿鷹炒匯　卓榮泰：一定要穩下心來

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

台幣近來爆發「升值之亂」，連2天升值達2元，匯市劇烈波動。中央銀行總裁楊金龍昨透露，近期發現有「炒匯禿鷹」想操縱匯率，引發熱議。行政院長卓榮泰指出，台灣不是操縱匯率國，也不容許禿鷹影響、破壞台灣的匯率，若發現不法，他已經請央行及所有金融單位，嚴查嚴辦。

卓榮泰說，台灣長久以來匯率是穩定的國家，「跟其他國家相較之下，我們的匯率是穩定的，中華民國台灣也從來不是操縱匯率的國家」，所以央行是持續用合法且常態的態度，在觀察匯率變化。

「不過，台灣不是操縱匯率國家，我們也斷然不容許禿鷹影響破壞操縱台灣的匯率。」卓榮泰強調，有任何發現不法，已經請央行及所有金融單位，嚴查嚴辦，希望基於市場環境跟機制，讓匯率能夠迅速趨於穩定。

卓榮泰也說，這時對產業的支持更形同重要，希望能用產業的支持讓產業安心，央行也會在關心的情況下，跟所有產業跟銀行機構進行相關的一些討論。

卓榮泰表示，希望大家在這時候，能支持總統所發布的5點聲明，共同有高度的信心，對台灣過去經濟的成長以及未來在高科技產業持續發展，具備高度信心，讓我們迅速在這次匯率變化中，取得有利的地位，一定要穩下心來。

另外，針對美國將在本周公布半導體關稅細節，政院是否有預估範圍？以及上週與美方完成首輪實體關稅談判，談判的內容與狀況？卓榮泰說，5月初的時間只是美方要求所有國家或相關國家提出「公眾意見書」的時間，並不是實質進入到討論談判的下個階段。

卓榮泰強調，我方也會依照保護半導體產業232條款若干的雙邊磋商必要條件下，提出我方的意見書，期待在下個階段的接觸中，能進行有效的磋商。

至於上週的實質面談中，卓榮泰說，進行的過程相當融洽，也為後來奠定好的基礎，「再次跟國人說明，這次的討論跟談判，內容從未涉及相關所謂的匯率問題，也沒有任何直接談判匯率問題」，至於談判其他內容，還是基於談判慣例跟雙方默契，會持續從我方備好的所有談判方案中，依照總統所指示的國家最高利益、維護產業權益以及能在韌性中得到更多強化，必須從這幾個方向著手。