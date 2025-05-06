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共諜案頻傳　卓榮泰：洩密境外敵對勢力處罰應加重

▲▼行政院長卓榮泰立法院備詢 針對郭智輝失言 卓榮泰表示應該給勞工更多的關懷 沒道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

日前爆發的共諜案引發各界關注，民眾黨立委黃國昌今（6日）質詢時問到，中國一天到晚威脅侵略台灣，洩密給中國跟洩密給外國，是否贊成應該要加重處罰？卓榮泰說，洩密本身是一個行為，洩密給任何一個人不應該有太大差距，但如果境外的敵對勢力應該加重。

黃國昌質詢時問到，賴總統競選期間，承諾要建立一個常設性的司法改革委員會，到底何時會成立？卓榮泰指出，司法改革隨時都在進行，這部分不單是行政院可以處理，要跟司法院高度合作。

黃國昌說，因為問不到賴總統所以只好問卓院長，這是賴總統做的承諾，白紙黑字有歷史紀錄的。卓榮泰說，屬於行政院的，在法務部系統會就內部儘速做更多精進；他強調，司改隨時都在進行，但要不要設委員會也非行政院單方可以決定的事情，「賴總統在選前提出的政見，一一履行中」。

接著黃國昌追問，行政院針對集遊惡法是否要推動修正？卓榮泰說，目前沒有討論這個議題，如果有進一步檢討，會廣聽社會大眾的意見。

另外，黃國昌還問到，中華人民共和國對台灣的國家安全造成極大威脅，一天到晚恐嚇侵略台灣，洩密給外國跟洩密給中國，是否贊成應該要加重處罰？卓榮泰說，洩密本身是一個行為，洩密給任何一個人不應該有太大差距，但如果境外的敵對勢力應該加重。

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