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藍委要郭智輝秀餐廳發票　「若真的自己出錢應還他清白」　

▲▼郭智輝 聯訪 立法院總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

才傳出內閣要改組之際，經濟部長郭智輝又被周刊爆料邀公務對象到其創辦的崇越集團旗下高檔餐廳用餐，疑涉圖利。藍委賴士葆今（6日）質詢時表示，他一直對郭有意見，但如果真的是郭智輝自己出錢宴客，應該要還他清白。賴也呼籲，郭智輝只要拿出發票就一刀斃命，「Show me the evidence，清清楚楚，這餐誰買單、誰刷卡，我們再來看」。

對於相關爭議，經濟部部長室回應，相關費用都是郭智輝本人自行負擔，並未動用任何公務預算及資源。

行政院長卓榮泰今赴立法院施政總質詢，藍委賴士葆質詢時表示，郭智輝部長被這樣修理，「其實我對他一直很有意見，但如果真的是郭智輝自己出錢宴客，不管在哪裡請、是不是在他的公司，這都無可厚非、要還他清白，但如果是公帳，那就有違官箴」。

賴士葆直言，郭智輝只要拿出發票就一刀斃命，餐廳開這麼久了一定有發票，拿出來給大家看，如果抬頭是空白的，「像我在吃飯是空白的，因為我沒有公司報，這就是我個人出的，如果是刷卡那更好，看這卡是誰的，一拿出來一槍斃命，不用解釋那麼多，如果發票拿出來是經濟部的號碼，那問題就很大條了」。

卓榮泰僅回應，郭智輝部長已經對外說明，如果還有疑義，他要再說明清楚。賴士葆則疾呼，「我有疑慮！」賴強調，Show me the evidence，清清楚楚，「這餐誰買單、誰刷卡，我們再來看」。

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