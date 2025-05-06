男站家門口！自小客車「沒煞車」撞過來鏟翻他　驚悚畫面曝

記者陳崑福／屏東報導

一名屏東縣新埤鄉餉潭村民3日上午站在自家屋簷下，一輛自小客車突然朝他衝過來，整個人被撞飛重摔；沒想到，下午下午5時，新埤鄉又發生1件交通事故，網友一度誤以為是同一名駕駛人兩度肇事，引發鄉民強烈不滿，潮州警分局今(6)日澄清，兩車為為不同的事故，駕駛並非同一人。

有網友爆料，「於5月3日上午11點多在屏東縣餉潭村龍潭路上，竟發生離譜車禍！他表示，當時人只是在自家門口，竟無辜遭一輛車直接撞上，驚悚瞬間讓人捏一把冷汗。

▲消防人員新埤鄉餇澤村事故救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

有民眾爆料，該名肇事駕駛被警方帶回警局做筆錄，不料當天下午又出現在新埤鄉箕湖村，再度撞上人車，還說，該駕駛疑似前科累累，不僅有毒品前科，也曾因酒駕被查獲，如今還能自由駕車上路、連撞兩地，讓人質疑「處置過於寬鬆」。

潮州警分局調查後指出，本分局於3日11時20分許，接獲通報指稱新埤鄉龍潭路段某民宅前發生交通事故。經員警趕赴現場查證，發現係余姓男子駕駛白色自小客車，行經上開路段時疑精神不濟，擦撞民宅騎樓下之潘姓男子，導致潘男骨折受傷，隨即由救護車送醫治療。

經現場對余男實施酒測，其酒測值為0.02，未超過法定標準。余男表示，因服用感冒藥導致精神不佳而釀成事故，警方事後也未發現毒品、駕駛也未驗出毒品反應，因此製作筆錄讓他離去；而肇事原因及相關責任歸屬，警方將持續釐清並依程序辦理。

警方澄清表示，3日下午17時許在新埤鄉屏118線4.5k處事故，則是邱姓男子駕駛黑色休旅車，與吳姓女騎士的機車在路口發生擦撞，與上午的車禍無關。