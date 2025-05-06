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情侶、室友福音！YouTube測試雙人共享訂閱方案

▲▼ 。（圖／YouTube ）
 

▲ YouTube Premium 在台灣、香港等地試行新訂閱方案。（圖／YouTube）

記者吳立言／綜合報導

根據外媒《Moneycontrol》報導， Google正在印度、法國、台灣與香港等地測試全新的 YouTube Premium「雙人訂閱方案」，讓兩位使用者以較低價格共享訂閱服務。YouTube發言人則證實這項新方案正在試行，目的是「為Premium訂閱用戶提供更高的彈性與價值，包括允許兩位用戶共同訂閱、共享權益的雙人方案」。

該方案允許兩位年滿13歲、並屬於同一Google家庭群組的使用者，在各自保有獨立帳號的情況下，共享Premium服務，並節省訂閱支出。這個方案特別適合情侶、室友或其他同住者，與Spotify推出的Duo套餐模式相似。

以印度為例，Premium雙人方案月費為219盧比（約合新台幣83元），而Music Premium雙人方案則為149盧比（約新台幣57元）。作為參考，目前印度的Premium訂閱方案為：學生版89盧比、個人版149盧比、家庭版299盧比；Music Premium則分別為59、119、179盧比。 近年來，Google 持續透過各種手段提高YouTube的訂閱收益，包括打擊廣告攔截器、在全球多數市場調整價格等。

今年4月，Google也在美國地區測試名為Premium Lite的新方案，支援去除影片廣告（不包含音樂內容），先前已於澳洲、德國與泰國進行試行。 根據Alphabet最新財報，截至2025年3月，YouTube Music與Premium的全球訂閱人數已突破1.25億，進一步推升Alphabet整體付費訂閱用戶達2.7億人。Alphabet 執行長桑達爾・皮查伊在4月的財報電話會議中強調：「訂閱業務是YouTube 的重要核心，我們會持續透過多元方案擴展此項目。」

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