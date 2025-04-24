YouTube慶祝20週年！影片總量突破200億　每日上傳2000萬支



▲YouTube在今年迎來20週年。（圖／YouTube）

記者吳立言／綜合報導

影音平台YouTube在今年迎來20週年，從2005年一段19秒的短片《我在動物園》起步，至今已成為全球最大影音平台，總影片上傳量突破200億支，平均每天新增約2000萬支影片。官方也宣布推出一系列慶祝活動與「隱藏彩蛋」，邀請用戶一同共襄盛舉。

這個全球最大影音平台的誕生，來自PayPal三位前員工的靈光一閃。台裔美籍的陳士駿、赫爾利與卡林，2005年在一次聚餐上萌生創業構想，並於同年西洋情人節上線YouTube.com，4月23日正式開放影片上傳功能。卡林隨即上傳平台首支影片《我在動物園》（Me at the Zoo），該影片現已累積超過3.48億次觀看。

作為20週年的另一項重頭戲，Google也趁此機會預告多項YouTube已推出與即將上線的新功能，展現平台持續進化的野心。首先，針對YouTube Premium訂閱用戶，已正式開放在行動裝置上最高可達「4倍速播放」的選項，讓觀影體驗更具彈性與效率。在創作者工具方面，YouTube計畫於今年稍晚推出「語音留言回覆」功能，創作者將能直接在影片留言處以語音回覆觀眾，預期能進一步提升互動的即時性與親密感，值得期待。至於尚未在台灣推出的YouTube TV，也將迎來升級。今年夏季起，Google將加入「多畫面顯示（Multiview）」功能，讓用戶可自行選擇並同時觀看多個非體育類的熱門頻道，未來幾個月將持續擴大支援內容，強化串流觀影體驗。

此外，YouTube也公開播放介面的新設計：影片進度條下方分為三大區塊——左側顯示頻道資訊、說明與「訂閱」按鈕，中間為播放控制鍵如「上一支」、「播放／暫停」、「下一支」，右側則整合其他功能控制鍵；而影片標題與相關資訊則移至左上角，整體介面更加直覺與清爽。

YouTube表示，現在平台每天的留言數已超過1億則，創作者每天按愛心回應的留言人數則高達1000萬。這不僅象徵著用戶高度參與，也顯示YouTube已深植全球使用者的日常。此外，旗下服務YouTube Music與YouTube Kids也雙雙邁入10週年，官方透露當初YouTube Music的開發代號為「Woodstock」，展現平台背後對音樂與文化的致敬。

從最初一支短片起家，到今日涵蓋音樂、Shorts短影音、Podcast等多元內容，YouTube二十年來的演進早已超出創辦人當年的想像，甚至在付費訂閱數量上，有望挑戰美國傳統有線電視的龍頭地位。