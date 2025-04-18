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昨日抖內榜曝！他直播聊「藍營衝北檢」金額逾13萬奪冠

▲抖內排行榜。（圖／翻攝自Playboard） 

▲17日抖內排行榜。（圖／翻攝自Playboard）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨北市黨部17日因涉罷免案偽造文書，被調查局搜索約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援。昨天四叉貓、館長等人都有開直播，也吸引不少粉絲「抖內」，媒體人黃揚明就在臉書分享17日「抖內榜」，掀起網友熱烈討論。

從Playboard網站的統計可見，台灣區域的頻道昨（17）日「超級留言金額」排名，第一名為「四叉貓愛滾動」，金額是13萬1144元；第二名是「 館長惡名昭彰」，金額為3萬1978元；第三名為「USAGIHIME 兔姬」，金額2萬3945元；第四名是「不演了新聞台」，金額2萬3080元；第五名則是「歷史哥HistoryBro」，金額為2萬2663元。

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以前五名來說，除了第三名的「USAGIHIME 兔姬」之外，其他頻道的影片都與昨日「國民黨衝北檢」有關。

媒體人黃揚明稍早也在臉書上分享此排行，引起網友討論，「所以才那麼愛去現場啊！只要去搞事就有流量」、「鬧場果然是好生意」、「製造對立衝突這是一門很好的生意」、「商機就是如此，賺錢就是這麼簡單」、「建議還是不要玩得太過火」、「誇張一堆人抖給他，台灣真的有錢」。

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