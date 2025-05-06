　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美眾院通過法案　強調聯大決議未處理台代表權問題

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美國聯邦眾議院今日無異議通過「台灣國際團結法案」。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導　

美國聯邦眾議院今日無異議通過「台灣國際團結法案」，強調聯合國大會第2758號決議並未涉及台灣在聯合國的代表權，要求美國運用自身影響力抵制中國在國際組織中扭曲涉台決議的行為。

眾議院下午接連通過「台灣保證實施法案」與「台灣國際團結法案」。其中，「台灣國際團結法案」被視為2020年「台北法」的延伸版本，新增對聯合國第2758號決議的明確解釋，指出該決議僅承認中華人民共和國為「中國的唯一代表」，並未涉及台灣的主權或代表權問題。

1971年聯合國通過2758號決議，確認中華人民共和國取代中華民國在聯合國的代表地位；然而，北京方面長期擴大解釋此決議，主張「台灣是中國的一部分」，並藉此壓縮台灣在聯合國體系的參與空間。

法案明確指出，2758號決議並未對台灣的代表權或主權問題採取立場，也未就中國與台灣的關係表態。美國政府被要求在國際組織中利用話語權、投票權及影響力，抵制中國試圖扭曲涉台政策的行為，同時鼓勵盟友與合作夥伴在適當時機反對北京破壞台灣邦交或國際合作的行動。

眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）在表決前呼籲議員支持法案，並指控中共透過系統性手段，試圖將台灣從國際舞台上抹除。他強調，儘管台灣在全球公共衛生、安全及經濟領域有重要貢獻，但北京依然透過恐嚇、賄賂及施壓，迫使國際機構邊緣化台灣，包括在世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等重要平台。

馬斯特指出：「中共扭曲聯大2758號決議的行為，正是其意圖的最佳例證。」他表示，中國試圖重塑國際規則以符合自身政治敘事，而這項法案將向盟友和對手傳遞明確訊息，美國絕不容許涉及台灣地位的虛假資訊合法化。

根據美國立法程序，法案需經眾議院及參議院通過一致版本，並由總統簽署才能正式生效。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 2 7343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊！　經濟部長涉圖利「特定廠商」
快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝
美股收黑！台積電ADR跌1.61％　「巴菲特擬退休」波克夏重

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

知名鞋業「Skechers」出售　金額達2742億元

美眾院通過法案　強調聯大決議未處理台代表權問題

川普擬課外國電影100%關稅　白宮：未做最終決定

美股收黑！台積電ADR跌1.61％　「巴菲特擬退休」波克夏重挫

川普鼓勵「無證移民」自行遣返　提供3萬元津貼

川普喊對外國電影課100%稅　美國巨頭股價挫跌！一度蒸發200億

越南被美國課徵46％超高關稅　首次談判5／7登場

國際火線／旁觀他人的痛苦：陸劇的虐戀與療癒

最強手機殼？　高空跳傘「iPhone飛出」1萬英尺墜地竟沒事

泰國潛水「裸身性愛」在珊瑚礁交纏激戰　畫面曝光遭炎上

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

【泰格與雪兒】兄弟劈腿該說嗎

伊能靜唱〈跳樓機〉　57歲狀態超好

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

信眾去年喪父無法接駕！#白沙屯媽祖 今年特地去安慰

【全場鼓掌】富邦小球迷不受風勢影響　完美接住界外球！

知名鞋業「Skechers」出售　金額達2742億元

美眾院通過法案　強調聯大決議未處理台代表權問題

川普擬課外國電影100%關稅　白宮：未做最終決定

美股收黑！台積電ADR跌1.61％　「巴菲特擬退休」波克夏重挫

川普鼓勵「無證移民」自行遣返　提供3萬元津貼

川普喊對外國電影課100%稅　美國巨頭股價挫跌！一度蒸發200億

越南被美國課徵46％超高關稅　首次談判5／7登場

國際火線／旁觀他人的痛苦：陸劇的虐戀與療癒

最強手機殼？　高空跳傘「iPhone飛出」1萬英尺墜地竟沒事

泰國潛水「裸身性愛」在珊瑚礁交纏激戰　畫面曝光遭炎上

護理師一問「患者全說了」　醫：超強！可去調查局上班

烏克蘭重建商機主要落在歐美國家　散裝船運屬間接利益

史努比變身超萌水果娃娃！7-11夏季新品優惠　涼麵省10元

知名鞋業「Skechers」出售　金額達2742億元

鋒面今明掃全台　「強降雨訊號」時間曝

詐團PO白皙美照徵友　圤智雨揪2破綻「正妹身分曝光」

女大生家教被騙喝「學生尿」怒報警　家長1.6萬打發

街頭藝人「睡背包客棧」深夜被陌生人闖上床：上半身都進到裡面

美眾院通過法案　強調聯大決議未處理台代表權問題

蝦皮智取店疑未找錢！客服反怪消費者　超過1個月沒回覆

#白沙屯媽祖 回鑾首晚駐駕斗南新崙派出所！

國際熱門新聞

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

川普喊課100%稅　美國巨頭股價挫跌

波克夏股東大會7項表決全遭否決！　巴菲特也投反對票

旁觀他人的痛苦：陸劇的虐戀與療癒

台積電ADR跌1.61％　「巴菲特擬退休」波克夏重挫

越南被美課徵46％關稅　首談判5/7登場

女脖子痛預約按摩　意外約到色情服務

每月買黃金連續22年　越南男提早退休

泰國潛水活春宮　在珊瑚礁上激戰

小孩在荷蘭博物館內一刮！　毀損抽象畫名家17.3億元畫作

川普鼓勵「無證移民」自行遣返　提供3萬元津貼

台幣漲幅創37年新高！外媒分析「3大原因」

報警9次遭無視　日20歲女大生慘死成白骨

失蹤人妻找到了　繞過轉角消失62年

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

快訊／新台幣狂飆！晚間強升見28

帶傘！鋒面接力2地區現強降雨訊號

AV女神消失4個月曬側乳回歸

專家曝「美債挫咧等」：最怕的2種情況全來

他吐恐怖景象「這期間絕不去日本」　一票遊客卻喊意外！

豪華遊艇趴　比基尼妹狂歡一半翻船了

台幣一度飆破26.9！胡采蘋：已引來國際炒家

白沙屯媽祖首進南投　3條可能路線曝光

台幣狂升如金融危機！她怒轟央行放手

國1追撞畫面曝　肇事駕駛下車「崩潰狂跳16蹲」

媽祖賜財？他追「粉紅超跑」回程領到粉紅鈔

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

邱軍想賴酒駕！監視器打臉狂灌10公升還蛇行

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命

更多

最夯影音

更多

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

朴信惠來台辣跳〈like JENNIE〉

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面