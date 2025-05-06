美眾院通過法案　強調聯大決議未處理台代表權問題

▲美國聯邦眾議院今日無異議通過「台灣國際團結法案」。（圖／路透社）



記者葉國吏／綜合報導

美國聯邦眾議院今日無異議通過「台灣國際團結法案」，強調聯合國大會第2758號決議並未涉及台灣在聯合國的代表權，要求美國運用自身影響力抵制中國在國際組織中扭曲涉台決議的行為。

眾議院下午接連通過「台灣保證實施法案」與「台灣國際團結法案」。其中，「台灣國際團結法案」被視為2020年「台北法」的延伸版本，新增對聯合國第2758號決議的明確解釋，指出該決議僅承認中華人民共和國為「中國的唯一代表」，並未涉及台灣的主權或代表權問題。

1971年聯合國通過2758號決議，確認中華人民共和國取代中華民國在聯合國的代表地位；然而，北京方面長期擴大解釋此決議，主張「台灣是中國的一部分」，並藉此壓縮台灣在聯合國體系的參與空間。

法案明確指出，2758號決議並未對台灣的代表權或主權問題採取立場，也未就中國與台灣的關係表態。美國政府被要求在國際組織中利用話語權、投票權及影響力，抵制中國試圖扭曲涉台政策的行為，同時鼓勵盟友與合作夥伴在適當時機反對北京破壞台灣邦交或國際合作的行動。

眾議院外交事務委員會主席馬斯特（Brian Mast）在表決前呼籲議員支持法案，並指控中共透過系統性手段，試圖將台灣從國際舞台上抹除。他強調，儘管台灣在全球公共衛生、安全及經濟領域有重要貢獻，但北京依然透過恐嚇、賄賂及施壓，迫使國際機構邊緣化台灣，包括在世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等重要平台。

馬斯特指出：「中共扭曲聯大2758號決議的行為，正是其意圖的最佳例證。」他表示，中國試圖重塑國際規則以符合自身政治敘事，而這項法案將向盟友和對手傳遞明確訊息，美國絕不容許涉及台灣地位的虛假資訊合法化。

根據美國立法程序，法案需經眾議院及參議院通過一致版本，並由總統簽署才能正式生效。