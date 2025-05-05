2個月偷遍20處！花蓮6男專盜電線電纜　警攻堅全抓了

▲▼鳳林警方攻堅共逮捕6名電纜大盜。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林地區今年3、4月份期間連續遭竊取台灣電力、中華電信及東亞電視所屬之電纜線，總計遭竊20處，分局長十分重視，指示成立專案小組展開調查，透過科技偵查嚴密追查，鎖定涉案車輛。

專案小組調查後發現，竊嫌十分狡猾，往往在人煙稀少的地方犯案，增加不少辦案難度，偵辦員警調閱多處案發現場附近鳳林、南平、光復、奇美、瑞穗、山興等派出所周邊的監視器，經過比對後，鎖定竊嫌駕駛一輛黑色自小客車到處犯案，並於得手後前往瑞穗鄉某資源回收廠銷贓。

▲▼起獲遭盜電線電纜及作案工具一批。

專案小組經蒐集相關證據後報請花蓮地檢署核發拘票後，兵分多路前往花蓮市、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮執行拘提，分別將楊姓、羅姓、潘姓、賴姓、邱姓共犯劉姓等六名犯嫌拘提到案並起獲電纜線及犯案工具1批等證物，全案相關人等依加重竊盜、贓物罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

鳳林分局表示，民生用電為民眾日常生活中不可或缺之能源，電纜線竊盜案影響民生甚鉅，警方平日除落實執行防竊巡守外，請民眾注意周遭可疑人、事、物，發現異狀請立即撥打110報案專線，警民合作共同守護財產安全；另呼籲轄內資源回收、舊貨業業者不要助長竊風，對於來路不明之物品，千萬不要收受買賣，以免觸法，得不償失。

