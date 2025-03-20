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社會 社會焦點 保障人權

囂張賣毒「業界最純」女藥頭躲摩鐵終被逮　冰箱皮包都是毒

記者林東良／台南報導

一名44歲林姓女子在台南、高雄等地區，販賣海洛因及安非他命給不特定人，台南市刑大與高雄市前鎮分局共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官邱柏峻指揮偵辦，專案小組循線在高市攻堅逮捕44歲林女，起獲海洛因、安非他命毒品及現金23萬600元，全案依毒品罪嫌送辦。

▲台南市刑大會同高雄市警方在高市攻堅緝獲44歲林女，起獲海洛因、安非他命毒品及現金23萬600元，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市刑大會同高雄市警方在高市攻堅緝獲44歲林女，起獲海洛因、安非他命毒品及現金23萬600元，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市警刑警大隊偵一隊獲報，林姓女子在台南及高雄等地區販賣毒品海洛因及安非他命給不特定人，林姓女毒販平時以承租套房及藏匿於汽車旅館方式躲避警方查緝，台南市刑大獲報後與高雄市前鎮分局共組專案小組偵辦，並報請高雄地檢署檢察官邱柏峻指揮偵辦。

▲台南市刑大會同高雄市警方在高市攻堅緝獲44歲林女，起獲海洛因、安非他命毒品及現金23萬600元，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

專案小組查出林女為販毒，對外號稱「自家毒品最佳，用過的都說棒！」、「毒品絕無摻雜，業界最純品質保證」、「真心不騙！最佳銷售！毒品界最有良心」、「有純才敢大聲！賣的貴是我貨品好」。據了解，林女因為加工方法、添加成分的不同，對外號稱所販售的毒品海洛因及安非他命，是南部地區質量最純，因此市價為別家至少1倍價錢以上。

專案小組發現，林女因毒品案3月4日遭高雄地院發布毒品案通緝後，以全台各處汽車旅館為家，方便從事毒品交易並躲避查緝，警方循線追查鎖定林女落腳處，見時機成熟後，於3月11日清晨，持搜索票在高雄市鳳山區一處汽車旅館，警方攻堅時小心步上2樓，一開門就順利控制仍躺在床上熟睡之林女並逮獲歸案，當場於房間桌上林女包包及冰箱夾層內起獲第1級毒品海洛因20包(40.25公克)、第二級毒品安非他命(167.3公克)、分裝袋及電子磅秤等證物，並查扣林嫌販毒所得新台幣23萬600元，同時並通知2名藥腳到案進行指證，全案詢後將林女依毒品罪嫌移請高雄地檢署偵辦後2萬元交保候傳，毒品通緝部分則移請高雄地院歸案。

▲台南市刑大會同高雄市警方在高市攻堅緝獲44歲林女，起獲海洛因、安非他命毒品及現金23萬600元，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市刑警大隊大隊長李宏倫表示，毒品影響社會治安及國人健康甚鉅，針對所有施用及販賣毒品情資，臺南市警局均會主動追查，瓦解毒品犯罪網絡，防堵毒品流入市面，嚴打嚴辦杜絕不法，展現政府對毒品「零容忍」之決心，以維護市民健康及安全。

▲台南市刑大會同高雄市警方在高市攻堅緝獲44歲林女，起獲海洛因、安非他命毒品及現金23萬600元，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市刑大會同高雄市警方在高市攻堅緝獲44歲林女，起獲海洛因、安非他命毒品及現金23萬600元，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市刑大會同高雄市警方在高市攻堅緝獲44歲林女，起獲海洛因、安非他命毒品及現金23萬600元，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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