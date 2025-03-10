摩鐵毒趴「砸房巨響」38警攻堅！最衰是他...通緝犯睡夢中被揪出

記者許權毅／台中報導

台中市西屯區一間摩鐵今（10）日1時許傳出糾紛案，現場多人在房間內砸毀物品，櫃檯人員嚇得以為有人開槍，38名員警到場持盾牌攻堅，清查裡頭蔡男等人是在開毒趴，因現場有10萬元現金消失才釀糾紛，現場查獲一把空氣槍，並未有人開槍。另外，意外查獲一名違反廢棄物清理法的翁姓通緝犯。

▲台中一間摩鐵今日有凌晨有多人開毒趴，現場巨響被誤傳是槍聲，大批警力持盾牌攻堅。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，多名年約30多歲男子今日凌晨在西屯區一間摩鐵開趴，現場疑似有施用毒品，眾人原先在裡頭唱歌，並有傳播妹相陪作樂，其中一名蔡男有事情要先離去，卻發現包包內有10萬元現金不見，折返裡頭要眾人給個交代，不料情緒激動之下，將電視螢幕、桌面玻璃砸毀，聲音過大，讓店家嚇得趕緊報案，甚至因現場有看到一把疑似槍枝，懷疑聲響為槍聲。

▲▼警方進入後，搜出現場有毒品、空氣槍。（圖／記者許權毅翻攝）



第六警分局偵查隊長涂志宏指出，警方獲報後立即派遣快打警力15網38名優勢警力到場，並且持盾牌攻堅，進入房內後立即壓制多名在場人員。經清查，現場為蔡男（33歲)、洪男（27歲）、陳男（30歲)、施男（30歲）、陳男（31歲）及翁男（45歲），現場有多包毒品以及一把空氣槍。

▲現場多人叫來傳播妹開毒趴，因蔡男現金不見，變成糾紛案。（圖／記者許權毅翻攝）



警方在現場清查身分時，發現一名翁男在車上睡覺，被警方查證身分時，神色異常，且不肯乖乖配合，一查才發現，他遭多個法院通緝，直接將人逮捕歸案。其餘蔡男等人，依毒品、毀損以及社維法移送偵辦。