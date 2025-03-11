鐵工變改槍職人！警攻堅抄出槍械　看門犬搖尾歡迎...這下糗了

▲專案小組攻堅查獲多把改造槍枝、非法彈藥等犯罪證物。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局強力打擊非法槍械，偵查隊會同鳳林分局日前上午成功破獲一處藏身在住家附近的「地下兵工廠」，查獲多把改造槍枝、非法彈藥等犯罪證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例將江嫌移送偵辦。

玉里分局表示，去年查獲一起槍砲案，偵查隊成立專案小組持續向上溯源，縝密蒐證多日，鎖定一名男子疑似非法改造槍、彈，日前見時機成熟向花蓮地方法院聲請搜索票獲准。

▲看門狗並未示警，專案小組順利逮捕江姓男子。

專案小組當天上午10點許前往瑞穗鄉瑞祥村，持搜索票展開突襲搜查，警方突襲時，發現江男工寮有飼養一隻「看門犬」，過程中竟意外乖巧沒有吠叫，直到警方直搗黃龍控制江嫌時，才驚覺異狀開始狂吠，讓江男措手不及也只能乖乖束手就擒。

▲江姓男子被依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦。

警方調查發現，7旬的江姓退休鐵工「無師自通」，具備改造及製造槍彈的能力，現場共查獲改造長槍2把、改造霰彈槍1把、獵槍半成品、制式霰彈126發、改造子彈18顆，並發現大批槍彈製作工具，包括車床、砂輪機、霰彈製壓器、鉛彈頭等犯罪證物，足見其改造規模不小；而起獲的證物中，霰彈槍初篩具有殺傷力，將送刑事局複驗。

玉里分局分局長黃清暉表示，將持續擴大追查槍彈來源，向上溯源遏止非法槍彈流入社會並提醒依據槍炮彈藥刀械管制條例，未經許可，製造、販賣或運輸制式或非制式非法槍械，可處無期徒刑或五年以上有期徒刑，併科新台幣1000萬元以下罰金，民眾勿心存僥倖。