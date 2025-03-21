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鐵皮工廠藏毒品分裝場「還辦春節促銷」　中投檢警攻堅查獲

記者高堂堯／南投報導

王姓男子以台中市梧棲區一處工廠作為掩護，進行毒品製造、分裝販售，甚至以「購買刮刮樂」做為活動贈品的方式對年輕族群行銷；南投縣、台中市檢警經數月查緝，日前一舉破獲該毒品分裝場，並起獲可供上萬人吸食的大量毒品成品和原料，訊後將王男等3名嫌犯移送法辦，法院裁准羈押禁見。

▲中投檢警聯合破獲台中市梧棲區毒品分裝場，查獲千包毒咖啡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲中投檢警聯合破獲台中市梧棲區毒品分裝場，查獲千包毒咖啡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

南投警分局指出，於113年底接獲情資，顯示王男從去年起在臺中市梧棲地區承租一處鐵皮工廠及民宅地下室，利用夜間及凌晨時段製作及分裝毒品，藉此規避警方查緝，同時吸收剛成年的青年加入販毒集團協助分裝毒品並兜售，為牟取暴利，更趁過年前夕大量出貨，並提供刮刮樂贈品，吸引更多年輕族群購買，影響社會治安甚劇。

▲中投檢警聯合破獲台中市梧棲區毒品分裝場，查獲千包毒咖啡。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中投檢警聯合破獲台中市梧棲區毒品分裝場，查獲千包毒咖啡。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局隨即報請臺中地檢署柏股檢察官廖志國指揮偵辦，經專案小組數月跟監蒐證後，於「安居專案」緝毒期間，會同南投縣刑警大隊偵二隊、臺中市警局清水分局和第五分局、保大特勤中隊霹靂小組幹員共同執行查緝，趁夜強勢破門攻堅，將王姓男子等3人壓制、逮捕。

▲中投檢警聯合破獲台中市梧棲區毒品分裝場，查獲千包毒咖啡。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中投檢警聯合破獲台中市梧棲區毒品分裝場，查獲千包毒咖啡。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方於現場查扣毒品咖啡包成品6150包、愷他命成品1000餘公克、卡西酮毒品原料650公克、毒哈蜜瓜錠240公克、電子磅秤、封口機、攪拌器材及現金244萬餘元，總計市價超過千萬元；全案依《毒品危害防制條例》罪嫌移送臺中地檢署，經檢察官複訊後聲押禁見獲准，警方表示將持續查緝共犯到案。 　

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