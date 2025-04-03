12賭客平均65歲！北市警攻堅麻將賭場　2女驚嚇過度送醫

▲警攻堅麻將賭場，2高齡賭客嚇壞送醫觀察。（圖／記者陸運陞翻攝，非本案查扣照證物）

記者邱中岳／台北報導

北市警方日前偵破1場「高齡麻將賭場」，裡面平均賭客年紀65歲，甚至連工作人員以及煮飯的阿姨都超過60歲，警方攻堅逮人時，還有2人因為成受不了警方破門的壓力，當場身體不適，由救護車送往醫院觀察，所幸最後並無大礙。

警方調查，35歲的張姓女子，在北市中山區長春路上一棟大樓裡承租房子，在裡面擺放3張麻將賭桌，警方破門攻堅逮人，正好1桌結束準備離開，2桌的人還在「激戰」，當場將12名賭客連同3名工作人員一併逮捕。

警方表示，張女找來60歲的陳女充當現場工作人員，時薪150元，另外每天花1千元請63歲的沈姓女子負責打掃清潔，還會下廚煮飯給賭客吃，只要賭客自摸1把就抽取500至1100元不等的抽頭金。

警方估計，麻將打完，張女就可以抽取2500元至4400元不等的抽頭金，當場查扣賭資5.5萬，還有抽頭金8萬3百元，訊後依照規定將12名賭客進行裁罰，另外3名現場工作人員則依照賭博罪嫌送辦。

警方發現，現場賭客以及工作人員平均年紀約65歲，攻堅時沈姓以及宋姓2名女子驚嚇過度，當場由救護車送往醫院觀察；警方笑稱，「麻將打那麼大都不會驚嚇，警方逮人就驚嚇。」

據悉，張女讓賭客可以不用帶現金上門，可以現場拿錢下場賭博，事後再回帳即可，甚至還會用抽頭金退一部分給輸錢的一方，所以當警方查扣帳本時，張女很擔心，還想將賭客的欠債紀錄胎下存證。