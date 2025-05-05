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大陸 大陸焦點 特派現場

影／貴州遊船驚魂畫面曝光！　網嘆：滿滿救生衣沒人穿

記者陳冠宇／綜合報導

貴州黔西遊船昨（4）日發生側翻事故，目前已導致9人死亡，1人失聯。據報導，事發時天氣驟變，突然閃電雷鳴、下起暴雨加冰雹。景區當時的最新畫面曝光，遊船中的旅客撐傘並承受著暴風的襲擊，不過網友感嘆，架上滿滿的救生衣卻沒有人穿。另一艘遊船的乘客則目睹翻船事故發生，嚇得當場哭出來。

5月4日16時40分許，貴州畢節黔西市新仁鄉烏江百里畫廊景區六廣河水域遭遇突發大風，發生遊船翻覆事故。此次事故造成4艘船傾覆、84人落水，面前已救出和找到83人，其中醫治無效死亡9人，70人尚在醫院救治（無生命危險），4人安全未受傷；仍有1人失聯。

兩段從其他未翻覆船隻拍攝的影片顯示，事發當時風驟雨急，有如颱風過境一般，窗外能見度極差，只能看見船隻附近的水面波濤洶湧。船中一片混亂躁動，有遊客撐著的傘不停晃動，很難拿穩。

有大陸網友看了影片之後直搖頭，表示「架子上滿滿的救生衣，但是沒人穿」，也有人提到，部分遊船「最可怕的是這個窗子是焊死的」，更感嘆「這設備完全應付不了這天氣，還要營業？」

另據《澎湃新聞》報導，由於事發前突然變天，四川遊客張倩（化名）所乘坐的遊船船長和副船長決定返航，最終副船長將船固定在一塊礁石上。

張倩說，事發前半小時左右，還豔陽高照，船開出去十多分鐘後，突然變天，大家原本以為是陣雨，船長和副船長立即決定返航。她說，「我特別感謝我們的那個女船長，因為她立刻讓我們把那個窗戶全部打開，就是無論風大風小，然後刮冰雹還是怎麼。」

張倩表示，聽說返航，當時大家還覺得有點失望，沒想到後面風浪那麼大，越到後面越害怕。船長一直加大馬力開著船往岸邊衝，最終將船靠在一個岸邊有礁石的地方，副船長冒著風險跳下去，把船固定在旁邊的大礁石上。

「船甚至就是被吹得直接撞上礁石」，張倩說，當時的能見度可能只有一公尺，能夠在這個情況下把船靠到礁石上，除了運氣好，女船長真的是沉著冷靜。能見度稍微好一點，張倩就看見有船已經翻了，「當時就哭了，意識到事情真的嚴重。」

據大陸《央廣網》，遊客李先生陳述，他所乘坐的遊船分兩層，一層用於乘坐，二層用於觀景：「在一層乘坐時基本沒人穿救生衣，而上二層觀景則明確規定要穿救生衣，所以這導致了一些人穿救生衣，一些人沒穿的實際情況。」

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關鍵字：

貴州遊船

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