貴州遊船翻覆已致9死　事發時突出現「怪天氣」！

▲現場下起冰雹。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

貴州畢節昨（4）日16時40分許發生遊船翻覆事故，目前死亡人數已經達到9人，仍有1人失聯。發生事故的兩艘船均核載40人，並未超載。不過目擊者說，事發時天氣驟變，突然有閃電、暴雨、大風加冰雹，直接把船隻掀翻。

根據目前排查情況，此次事故造成4艘船傾覆、84人落水，已救出和找到83人，其中醫治無效死亡9人，70人尚在醫院救治（無生命危險），4人安全未受傷。目前，仍有1人失聯。

經核查，涉事船舶為貴陽清鎮市新店鎮東湖農用客運有限公司所有，兩艘船均核載40人，未超載。另外2艘停靠岸邊，未載客。

大陸《央廣網》報導，一名在景區目睹事發過程的遊客李先生表示，事發前當地天氣狀況良好：「天氣非常好，太陽很大，完全沒有異常徵兆。」李先生回憶說，他所乘坐的遊船載有20多名遊客，按常規40分鐘環線行程從碼頭出發。

▲事發前，突然下起暴雨。

不過李先生提到，當船隻行駛還不到10分鐘，天氣驟變：「短短五六分鐘內，突然電閃雷鳴下起暴雨加冰雹，狂風把能見度降到了灰濛濛一片。」李先生稱，因為自己乘坐的遊船距離岸邊較近，船長處置得當成功避險。但與他們相鄰的，另一艘長約二三十米的遊船在狂風中傾覆。

據李先生陳述，他所乘坐的遊船分兩層，一層用於乘坐，二層用於觀景：「在一層乘坐時基本沒人穿救生衣，而上二層觀景則明確規定要穿救生衣，所以這導致了一些人穿救生衣，一些人沒穿的實際情況。」