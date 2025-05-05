好市多「防蚊液」超想買 　一票人用過！曝1缺點：但小黑蚊最怕它

▲夏天不少人會噴防蚊液。（示意圖／記者洪巧藍攝）



網搜小組／劉維榛報導

夏天出遊踏青，最討厭被蚊子狂叮！有網友表示，在好市多看到一款含有派卡瑞丁的長效防蚊液，求問是否能驅蚊？文章曝光後，一票網友回應「超好用，小黑蚊最怕它」、「好用，小黑蚊也不會靠近」；不過也有人提醒，味道比較刺鼻，「太嗆了」、「小孩不喜歡那個味道」。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，在賣場看到一款紐西蘭品牌的派卡瑞丁長效防蚊液，原PO雖然心動想買，但看到一組有2入（120毫升）與1入（30毫升）價格要破千元，讓他好奇求問過來人使用心得，「好用嗎？有點貴...想問用過的評價。」

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底下網友分享，「好用～小孩噴了去幼兒園都沒被咬」、「好用，帶去公園噴，很有效」、「超好用，小黑蚊最怕它」、「味道比較刺激，有派卡瑞丁成分，太小的小朋友不太適合」、「好用，小黑蚊也不會靠近，唯一缺點是味道有點嗆鼻」。

但也有網友提醒，防蚊液味道卻是見仁見智，「好用，但小孩不喜歡那個味道」、「很臭但很好用」、「好用！但是要無香的，花香太嗆鼻啦」、「味道嗆鼻，買過一次就不買了」、「好用，但是真的貴！要買無味的，不然味道不一定是你個人會喜歡的」、「好用+好貴+味道很強烈」、「味道太嗆了」。

兒科醫師傑登醫師指出，目前美國CDC公告有效的防蚊成分有敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）、檸檬桉油（PMD）及驅蚊脂（IR3535），其中PMD是唯一科學實證有防蚊效果的精油「我個人很喜歡」，效果很好與敵避（DEET）相當，且對環境友善，但效果較短約2小時需補一次，另因含有薄荷成分，建議至少2～3歲以上再使用較安全；至於嬰兒則建議盡量使用「物理性防蚊」。

另外，中醫師鄒瑋倫也親身實驗一款「天然驅蚊新解方」，只要30克丁香 + 300c.c. 酒精或水，浸泡1天以上即有效果。

鄒瑋倫說，因為丁香的味道本身就很濃郁，只要浸泡1天以上，味道釋出後就能有效驅蚊。她特別提醒，使用防蚊噴霧時，千萬不要直接噴灑在小孩身上，而是先噴在手心，再均勻塗抹，避免噴灑不均或誤噴進眼睛、鼻黏膜，影響效果或造成刺激。

這款丁香防蚊法不僅簡單有效，還能長時間使用，不含化學成分，對於不適合使用防蚊液的嬰幼兒或敏感族群來說，是最天然健康的選擇。鄒瑋倫強調，與其每天被蚊蟲叮得滿身包，不如試試這種來自中藥智慧的驅蚊秘方，輕鬆打造零蚊蟲困擾的健康環境。