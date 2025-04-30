好市多「末日桶餐」開賣了！　《衛報》揭美國人擔憂心態

▲好市多以大包裝及實惠價格聞名。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《衛報》報導，全球第3大零售商好市多（Costco），近年成為末日準備者、生存主義者的「迪士尼樂園」，一項被形容為「好市多末日晚餐套組」的商品，更是掀起熱議，但似乎也反映出部分民眾對於現狀的擔憂心態。

去年夏天，好市多推出62.99美元（約新台幣2026元）的「好市多末日晚餐套組」，外觀是一個類似肯德基炸雞桶的包裝，內容物卻不是速食，而是132份緊急餐點，包括乾燥起司通心粉、蘋果肉桂麥片、雞肉餡餅等，保存期限長達25年，或者「直到大事件發生」。

這項商品在社群媒體引發熱議，儘管《華盛頓郵報》美食記者海爾（Emily Heil）宣稱，「我寧可被殭屍吃掉，也不願意吃這個活下去」，但也有人認為，它很適合成為露營糧食，或者儲備在大學宿舍。

《衛報》則指出，對於一些人而言，「好市多末日晚餐套組」象徵世界末日近在咫尺。而市調公司Packaged Facts資訊也顯示，超過一半美國家庭會囤積食物，代表他們對於現狀有著一定程度的擔憂。

而所謂生存主義者，指的是積極為自然災害或社會崩潰等緊急情況，提前做好準備的一群人，主要手段包括儲備生活物資，學習急救、自衛與求生技能等。

▲美國好市多開賣不同份量的「末日晚餐套組」。圖為150份餐點的套組。（圖／翻攝costco.com）



不難想像，為什麼好市多會成為末日準備者、生存主義者的天堂，因為這裡出售各種商品，從乾貨、工具到嬰兒配方奶粉都有，既適合那些喜歡保持家中物資儲備充分的人，也適合那些害怕世界末日預言的人。

44歲的猶他州Podcast主持人科比（Coby Coonradt）表示，在好市多可以很有效率地買齊所有物資，「你可以在一趟旅程中，準備好72小時的裝備，還有下一次的家族烤肉。」除了食物和飲水，還有冷凍乾燥餐點、緊急救難包、滅火器、手電筒等，「只要每個月去那裡（購物）一次，就可以打造出一個頗為理想的緊急救難包。」

他的podcast主持搭檔哈迪（Hardy）建議，每周前往購買生活用品時，可以額外多買一點食物和飲水，一點一滴準備好緊急物資。

奧克拉荷馬州的39歲婦女芭芭拉（Barbara）在家中打造食品儲藏室，並且總是從好市多買齊全家人最喜歡的食物，以便災難來臨時，不需要再跑去商店囤貨，「好市多就像準備者的迪士尼樂園。每次我走進好市多，我不只是在購物，也是在投資我家庭的安全。」