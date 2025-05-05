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春夏最Chill搭餐神器曝光！義大利氣泡水爆紅　網友喊：高級感瞬間拉滿！

▲▼聖沛黎洛氣泡水。（圖／記者周宸亘攝）

▲「礦泉水界的香檳」義大利聖沛黎洛氣泡礦泉水，讓餐桌高級感瞬間拉滿。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

天氣暖了起來，和朋友圍桌吃飯、聊心事，總會忍不住想來點「看起來氣派、喝起來清爽」的飲品，「最近吃火鍋都會搭氣泡水，清爽又解膩」、「細緻氣泡入口真的超療癒，比一般汽水健康多了」、「喝的時候會覺得自己在度假」，各種貼文和打卡照紛紛出現，不是香檳、也不是汽水，最近在社群瘋傳的就是這瓶被封為「礦泉水界的香檳」義大利聖沛黎洛氣泡礦泉水，不只米其林餐廳愛用，在家喝也有高級餐廳的儀式感，搭牛排、熟成起司更是絕配，網友大讚「高級感瞬間拉滿」！

被網友大推聚餐「高級感神器」的義大利品牌聖沛黎洛氣泡礦泉水（S.Pellegrino），是在全球擁有超高聲量的百年品牌，來自義大利北方阿爾卑斯山麓，經過地底2000英呎、30年的層層岩層過濾，富含多種礦物質與微量元素，不只天然純淨，入口口感優雅滑順，更擁有媲美香檳般的超細緻氣泡，能解膩、平衡味蕾，不僅深受米其林星級餐廳青睞，更是世界頂尖餐廳指定佐餐用水。

▲▼聖沛黎洛氣泡水。（圖／記者周宸亘攝）

▲無論是搭配何種菜餚，聖沛黎洛氣泡水都能扮演味覺協調的角色。

難怪越來越多人不只把它當水喝，而是拿來當作營造餐桌質感的秘密武器，吃什麼不再是唯一重點，「怎麼吃」才是品味所在，擺上一瓶水即能成為聚餐的加分亮點，無論是搭配牛排、烤雞、熟成起司等濃郁風味的菜餚，或是搭佐酒體醇厚的紅酒與氣泡酒，聖沛黎洛氣泡水都能扮演味覺協調的角色，不會搶味，與食材本身的細緻層次相輔相成，讓在家中的餐桌，轉變成猶如米其林餐廳般的高級感與儀式感。

除了美感與風味兼具，氣泡水不僅口感清爽，還有許多好處。首先，氣泡感能溫和刺激胃壁，幫助腸胃蠕動維持消化道機能，對於容易忘記喝水或覺得白開水無味的人來說，氣泡水在口感上更有變化，讓喝水這件事變得更有趣，不愛喝水的人也可以輕鬆多喝水，尤其在夏天，冰過的氣泡水沁涼解渴，喝起來有爽快感，又沒有汽水的高糖負擔，是零卡、無負擔的最佳消暑選擇，許多人也會在正餐時選擇氣泡水來取代含糖飲料，因為它能延長飽足感，降低進食量，不知不覺間也更有助於體態控制，如果你注重健康、想減糖又想維持口感享受，氣泡水就是平衡口慾與熱量的理想飲品。

▲▼聖沛黎洛氣泡水。（圖／記者周宸亘攝）

▲以聖沛黎洛氣泡礦泉水為基底打造「顏值系特調飲品」。

除了直接飲用，聖沛黎洛氣泡水也能延伸出多元創意喝法，搖身一變成為春夏餐桌上的「顏值系特調飲品」，只要以聖沛黎洛氣泡礦泉水為基底，加入切丁西瓜、葡萄或檸檬片、薄荷葉等新鮮水果與草本植物，再點綴一點蜂蜜或果汁，就能打造出一杯既繽紛又清涼的氣泡特調，酸甜有層次、視覺也吸睛，這樣的調飲不但健康無負擔，還能依照季節與心情自由變化，成為日常飲水的好玩選擇，也讓聚餐時光更加愉悅，難怪許多網友分享：「以前覺得只是一瓶水，喝過之後才知道為什麼米其林餐廳都愛用！」

不用飛到義大利、訂米其林餐廳，聖沛黎洛氣泡礦泉水在美式賣場就能輕鬆入手，還是長銷熱賣的人氣款，1公升裝的一箱內足足有12瓶，超划算！網友在社群分享：「在五星級飯店喝一瓶要貴好幾倍，在美式賣場買超划算！」、「聖沛黎洛是天然的啊，喝起來特別安心」、「氣泡細緻、口感高級，很多高檔餐廳都用這款」，下一次聚餐還是居家開趴，別忘了帶上一瓶聖沛黎洛，為你的餐桌儀式感升級！

▲▼ 氣泡水 。（圖／資料照）

▲美式賣場長銷熱賣的聖沛黎洛氣泡礦泉水，1公升裝的一箱內足足有12瓶。（圖／網友提供）

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聖沛黎洛氣泡水好市多搭餐高級感

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