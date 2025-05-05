台幣猛升值　朱立倫批賴清德未戰先敗：貿易戰打到門口還在內鬥

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新台幣匯率繼上周五瘋狂飆升，創下40年最大單日升幅後，美元兌台幣今（5日）再度出現瘋狂漲勢，由上周31.064元直接衝到稍早的29.75美元。國民黨主席朱立倫對此表示，面對美國關稅戰，台灣還沒正式坐上談判桌，在三月時就已先把台積電對美一千億元投資大禮包送去，這不是戰略布局而是未戰先送、未戰先降，至於匯率戰則是未戰先敗，「經貿戰已經打到家門口，民進黨還在大內鬥」。

朱立倫指出，1985年日本在壓力下日圓大幅度升值，結果泡沫破裂、經濟崩潰、失落十年。如今國民黨一直不斷預警的匯率戰更是未戰先敗，這幾天新台幣兌美元從33.2一路升值到30以下，台幣升值近10%，重傷台灣出口廠商。

朱立倫提到，特別是許多傳統產業本來利潤率就不高，匯率升值5%就可能吃掉全年利潤，更何況幾天的陡升，中小企業準備不及，壽險業更是重創。當全台代工業、科技業、製造業正面臨巨大壓力的時刻，政府卻急於營造「談判首日順利」、「未來可控」的樂觀氛圍，政府只顧大內宣、只關心面子工程，卻不知企業已哀鴻遍野。

朱立倫表示，台美的關稅談判必須達到10%以下。這並非外交面子問題，而是關乎出口產業民的生死線。政府必須捍衛全民生計與就業底線。這一戰，已經連敗兩局了，關稅底線絕不容退。

朱立倫痛批，賴政府就職一年，對內鬥爭，對外無能，關稅戰未戰先降，匯率戰未戰先敗。每天拚政治，最後逼得全民只能自救，大家「反清復民」，反清德、護民主、救台灣！