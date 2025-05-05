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海陸爆破中士淪縱火狂！遙控引爆軍品店判囚4年半...再賠424萬

▲▼ 劉尚燁 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「背包狂人」劉尚燁遠端縱火遭判刑又被保險公司求償。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

曾任海軍陸戰隊爆破中隊中士的「背包狂人」劉尚燁，因不滿北市翔穩軍品店販售疑似仿冒「板凳包」，竟自製遙控點火裝置、遠端引爆火災，導致店內裝潢與大量商品焚毀。最高法院依放火燒燬現有人所在建築物未遂罪，判處4年6月徒刑定讞。翔穩軍品的保險公司泰安產險後續理賠逾424萬元，隨即依法代位求償，士林地院判准全數請求，劉須全額賠償。

翔穩軍品向泰安產險投保商業火災險，保障內容包含營業裝修、營業設備及庫存貨物。2023年10月7日，劉尚燁因不滿對方販售疑似仿冒的「板凳包」，親自前往店內佯裝顧客，趁店員不備將遙控點火裝置藏入店內販售的背包，當晚遠端引爆，釀成火警。火勢迅速延燒，不僅導致裝潢與庫存商品全毀，還一度有人受困，所幸消防人員及時救出未釀傷亡。

翔穩公司事後向泰安產險申請理賠，經鑑定包含電腦、桌椅、冷氣機、文件櫃等營業設備與大量軍品、背包、頭盔等貨物損毀，損失金額達424萬2975元。泰安產險依契約完成賠償，並取得翔穩公司同意，依保險法第53條規定代位求償。

民事訴訟中，劉尚燁對於縱火事實未提出抗辯，並在法院言詞辯論時明確表達「認諾」，法院依民事訴訟法第384條規定，判決其應賠償泰安產險全部損失，並自2024年8月14日起至實際清償日，按年息5%計算利息。

此外，法院也裁定本案得假執行，若劉尚燁不願立即履行，須提供等額擔保，才能暫免強制執行。

33歲劉尚燁曾任海軍陸戰隊爆破中隊中士，因具爆破技術並涉使用火藥成分縱火，刑事部分已由高院改判4年6月徒刑，最高法院駁回上訴確定，如今又背上逾424萬元民事賠償責任，官司全面敗訴。

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