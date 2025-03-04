獨／台中名店被縱火！年輕男講電話...還拍照留存　疑有人教唆

▲台中越南法國麵包名店今日凌晨遭縱火，犯案男（右）疑似持打火機點燃車輛，還拍照留存。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）



記者許權毅／台中報導

台中市中區異國美食名店「越南法國麵包工藝」前停放的員工機車，今日凌晨遭人縱火燒車。機車被燒掉的阮姓員工說，今天3點多就來店裡烤麵包，4點多的時候發生事情，出來查看時，已經有人幫忙滅火，他看過畫面後表示不認識犯案男。監視器則拍下，兇嫌邊講電話邊縱火，還疑似拍照留存，是否受人指使及犯案動機，有待警方進一步釐清。

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24歲阮男說，今日3點多就來上班，機車停在店面騎樓，出來查看的時候，發現車子火勢已經被撲滅，不曉得發生什麼事。阮男看過監視器後說，並不認識畫面中的人，他看上去也不是抽菸，拿東西靠近後，車子就起火，現在也沒辦法上班了。

▲▼涉案男（上）靠近車輛後隨即起火，好心民眾（下）見狀幫忙打火。（圖／民眾提供）



監視器畫面拍下，今日4時22分左右，涉案男子徒步抵達，一邊講電話，一邊疑似拿打火機朝機車管線點火，火勢迅速蔓延，涉案男還拍攝存證，隨即落跑。4時27分，有路過民眾發現，趕緊拿起一旁物品打火，火勢才熄滅，沒有往店面延燒，若無人發現，該排房屋均為連棟設計，後果恐怕不堪設想。

▲▼阮男的安全帽也遭燒到融化，對於男子是誰？完全無頭緒。（圖／記者許權毅攝）



第一警分局表示，經調閱監視器後，發現4時23分左右有男子在該處徘徊，機車產生火光後，隨即由附近民眾自行撲滅，警方已經掌握涉案人影像，正積極追查男子身分，以釐清案情，全案朝放火、公共危險等罪嫌偵辦。

▲越南法國麵包工藝是當地名店。（圖／記者許權毅攝）



台中越南法國麵包工藝是在地名店，在第二市場商圈中算是超人氣美食。包含台中市長盧秀燕、藝人莎莎等各大美食節目都曾造訪，近年受短影音風潮興起，年輕族群又慕名而來。