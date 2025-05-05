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日農喊高麗菜不用一片片洗　內行人卻搖頭「台灣不一樣」原因曝光

▲▼營養師讚高麗菜是「減醣好物」。（圖／Unsplash）

▲日本菜農喊高麗菜不用一片片洗，台灣農夫卻搖頭「台灣最好還是一片片洗」。（示意圖／翻攝自Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

高麗菜是台灣餐桌上常見的食物之一。旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」近日分享一篇日本農夫的貼文，對方表示高麗菜因特殊的生長過程，所以內層葉子不用一片一片剝開來洗，但不少台灣網友的看法卻不同，甚至釣出台灣農民留言，表示台灣高麗菜的種植條件，最好還是一片一片洗，才不會有農藥殘留。

旅日作家「魚漿夫婦」近日在臉書轉貼一篇日本農夫的貼文，這位農夫表示，前陣子有人問她「高麗菜的內層葉子是不是要一片一片洗」，她指出不需要，原因是高麗菜生長時，是先形成一顆小小的球，接著才從內側逐漸變大，因此內葉基本上不會接觸到髒汙，就像洋蔥不需要一片一片剝開沖洗一樣。

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貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「試過買日本空運的回來，切開看到菜被蟲吃了，還一堆排泄物，現在吃高麗菜都有陰影」、「我還是會剝開過水，因為還是發現過，裡面葉子枯掉或黑掉的」、「我依然會一片片撥開洗，裡面還是會有蟲出沒，而且也能順便去掉一些邊緣開始枯萎的部分」

也有人說，「環境溫度不一樣，像是美國的花椰菜不容易有蟲，台灣種出來的，如果真的是走無毒栽種路線，蟲蟲可是會多到不知道該怎麼吃才好」、「我家高麗菜一定要洗過，因為有的時候高麗菜裡面會有蚯蚓，通常是連續下幾天雨的時候去市場買的高麗菜，或多或少都會有幾隻」。

貼文還釣出一名自稱是高麗菜農的網友留言，強調台灣的高麗菜一定要一片一片洗，原因是台灣種十字花科的蔬菜，相當容易受白斑粉蝶等害蟲侵襲，因此農民若不從幼苗期就開始噴散農藥，根本就無法收成，也因此外葉、內葉都有可能殘留農藥。

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