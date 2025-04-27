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限時4天！高雄火鍋店揪婆媽爺叔「1元買菜」　所得全捐做公益

▲▼高雄火鍋店舉辦公益餐車市集，一日所得捐助公益團體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄火鍋店舉辦公益餐車市集，一日所得捐助公益團體。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

慶祝母親節，壹起飛建設集團旗下餐飲品牌昨(26日)攜手公益團體舉辦暖心市集，推出10元銅板價吃美食，還能憑3張未兌發票加1元，就能買到1盒雞蛋，讓許多路過婆媽爺叔搶著排隊換購。業者除了將一日義賣所得3萬2269元全數捐出做公益，也大方喊加碼，即日起至30日前，每日下午1點30分也可憑發票換購1元高麗菜。

▲▼高雄火鍋店舉辦公益餐車市集，一日所得捐助公益團體。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲業者同步推出餐飲套票也吸引饕客回購。（圖／記者許宥孺翻攝）

以愛為名，業者在母親節前夕攜手公益團體舉辦《愛呀！我的媽》暖心市集，集團旗下美食品牌「享牛鍋物」、「六禾燒肉」、「碳前燒肉」分別推出銅板價美食，最低10元能吃到麻辣燙、關東煮、冰淇淋。

▲▼高雄火鍋店舉辦公益餐車市集，一日所得捐助公益團體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民眾昨日排隊換購雞蛋，今起則可換購高麗菜。（圖／記者許宥孺翻攝）

業者昨日推出限量100盒雞蛋，只要憑3張未兌發票，加1元就能買回家，吸引不少民眾排隊搶便宜，直呼「賺到了」、「超划算」。業者表示，昨日義賣所得3萬2269元，將全數捐贈給「前金區公所」公益使用」與「社團法人高雄市愛護流浪狗協會（趙媽媽狗園）」，讓愛的溫度延伸至社會每一個角落。

回應民眾的熱情，業者也推出加碼，27日至30日，限時4天推出1元買菜，同樣憑3張未兌發票加1元，就能將高麗菜帶回家，每日數量有限，售完為止。

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