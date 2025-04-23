鐵板燒一份200多！他嘆「比自助餐貴」大票搖頭：可以了啦

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）



記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友發問，討論到鐵板燒的價錢問題。這名網友表示自己在外面吃鐵板燒，一份餐點要價兩百多塊，餐點包括高麗菜、豆芽菜、雞腿排、飯和湯。網友認為這樣的組合還比自助餐貴，特別是高麗菜和豆芽菜這些算是便宜食材，「484賺翻了？」話題引發討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「鐵板燒，484超級盤……？」最近去吃鐵板燒，點下來一份要兩百多塊，有高麗菜、豆芽菜、雞腿排、飯和湯，可是感覺比自助餐還貴，「高麗菜跟豆芽菜都算便宜的吧？老闆484賺翻了？」

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貼文引發討論，「好吃啊= =」、「說真的，好吃就好」、「便宜好嗎？你便當店雞腿不是炸就是滷，根本少工量大」、「要去白飯免費吃的那種，就很划算」、「現場炒給你吃，可以多喝點紅茶跟湯啊！」

其中，就有人指出，「有人就愛現炒的味道，自助餐都是煮一大盤，擺在那邊給你夾」、「小份量現炒本來就貴」、「你去自助餐夾這份量一樣的，300都有可能」、「現在這價格其實還好，自助餐不小心夾一夾，也便宜不到哪去，何況菜都是現炒的，可以了啦」、「一樣菜色、份量，自助餐不可能不破百，鐵板燒還能請他調整你喜歡的口味。」