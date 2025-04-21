火力全開！北農外銷日、加等國　西瓜、高麗菜、鳳梨4櫃齊發

▲北農外銷三箭齊發，農產外銷大豐收！

圖、文／北農提供

「櫃櫃精彩！北農外銷三箭齊發，農產外銷大豐收！」本週是北農外銷週，臺灣優質農產再次揚帆出海，北農積極拓展國際市場成果豐碩，繼文旦、椪柑、芭樂、愛文芒果、鳳梨釋迦等水果等成功登陸加拿大後，今天再出擊，臺灣超人氣水果「黃肉西瓜」準備出航去！

從北農首次出口啟航到加拿大的黃肉西瓜，本次1貨裝櫃800箱共20公噸，預計5月5日抵達溫哥華。黃肉西瓜皮較厚耐儲存是適合出口的品種，不只甜度高、香氣濃、汁多，也是北農首次出口黃肉西瓜到加拿大市場，象徵北農對果品多元市場的積極布局，為加國消費者帶來清涼甜蜜的臺灣夏日。

不只進軍加拿大，高麗菜跟鳳梨也共同雙出擊日本市場！

北農再出口第5、6櫃高麗菜共2,000箱、金鑽鳳梨第8櫃共1,560箱、共計51.6公噸，預計4月底前抵達直送神戶及東京港。日本餐飲習慣食用切絲鮮食特性，特別喜歡臺灣硬種高麗菜清脆的口感；而金鑽鳳梨正值盛產季節，果肉飽滿、酸甜適中，連果芯都可以食用，日本人吃到都說：「これは最高！」

北農嚴格把關蔬果品質，持續拓展臺灣農產品國際能見度，用一櫃又一櫃的好品質，將臺灣農產品推向世界舞台！