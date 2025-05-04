貴州2遊船翻覆3死、14失聯　目擊者還原恐怖現場：回頭就看見船翻了

記者趙蔡州／綜合報導

貴州省黔西市六沖河4日下午發生暴雨及冰雹，導致2艘正在江面航行的觀光船發生翻覆事故，造成船員及旅客共70多人落水，目前已知3人死亡、14人失聯。一名目擊者表示，今天降下冰雹時，她乘坐的船剛好停靠在可以避風的地方，好不容易等到風雨及冰雹停歇，一回頭就看見旁邊船隻翻了。

綜合陸媒報導，這位目擊者表示，今天（4日）真的體驗到什麽叫劫後餘生，冰雹開始下來的時候，她乘坐的船剛好停在了可以避風的地方，然後狂風把兩側船吹過來不斷撞擊她所在的船，「好不容易等到風雨及冰雹停止，就發現很多醫護人員和警察在旁邊指揮，回頭一看就看到旁邊有船翻了」。

▲貴州2艘觀光船翻覆，目前已造成3死，仍有14人失聯。（圖／翻攝自微博）

事發地點位在畢節黔西縣、貴陽清鎮市交界的水域，當地4日下午4點多時剛好被一片雷暴雲團籠罩，附近氣象站更觀測到了短時強降雨、冰雹及10級陣風等現象，且風力在開闊的水面上會更加強勁。

由於中國正值五一假期，所以觀光船上面乘坐非常多出門旅遊的民眾，翻船事故發生後，貴州省消防局火速出動8個分隊、共84車、248人（其中潛水員83人）、16台水下機器人及24艘舟艇前往救援，目前已知有60人送醫、3人死亡，還有14人下落不明。