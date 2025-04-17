前妻＋現任！「1男2女」將舉行婚禮　警方急介入：違法取消





▲新郎本將舉行3人婚禮。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

貴州畢節一名新郎近日即將舉行婚禮，但是一次與兩名新娘結婚，引起熱議。知情人士透露，一名新娘是男子的前妻，另一名則是現任未婚妻。當地警方得知此事後，急忙介入調查，並要求取消4月19日的三人婚禮。

綜合陸媒報導，新郎表示，他和前妻已經離婚多年，兩人關係一直不錯，這次拍攝婚紗照，只是想以一種特別的方式，紀念曾經的感情，並沒有其他意圖，然而，這張照片被傳到網路上後，引發了巨大的爭議。

▲▼3人婚禮原定於4月19日舉行。（圖／翻攝自微博）

警方指出，三人拍攝婚紗照的行為並不違法，但中國法律規定一夫一妻制，警方對三人進行了教育勸導，最終原定於4月19日的三人婚禮計劃被取消，新郎僅與現任未婚妻完婚。

新郎被取消婚禮後說道，他和現任未婚妻將正常舉行婚禮，而與前妻的關係，也將回歸到普通朋友，希望透過這次事件，能讓大家理解他們的初衷，也希望社會能更寬容、更理性地看待他們的行為。

▲▼男子最終僅計畫與現任未婚妻舉行婚禮。（圖／翻攝自微博）

原定作為婚禮場地的飯店對此表示，在最初接到預訂時，預訂方並未如實告知，將是三人舉辦婚禮，隨著事件在網路發酵，飯店方才知道這場婚禮的特殊性質，在查證狀況後，飯店管理階層高度重視，立即展開應對方案。

飯店方表示，「中國實行一夫一妻制，是法律上婚姻家庭編的基本原則，具有不可撼動的法律地位與社會價值，任何企圖違反這項原則的行為，都與中國的法律規定背道而馳，基於此，本飯店決定取消此次婚禮預訂。」