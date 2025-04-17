1男2女辦驚世婚禮　「喜帖」曝3人婚紗照！酒店緊急喊停

▲貴州傳驚世婚禮！喜帖曝3人婚紗照。（圖／翻攝微博）



記者許力方／綜合報導

貴州畢節市有一名新郎發布喜帖，帖子上的新人竟然有1男2女共3個人，新郎與兩名穿婚紗的美嬌娘拍下婚紗照，大大的標題寫著「歡迎參加我們的婚禮」，消息在網路引發爭議，婚宴會場受訪證實確有此事，最後在警方勸導下，3人已經取消這場「聯合婚禮」計畫。

畢節市一名男子發布了自己的喜帖，他與2名新娘原定要4月19日在當地世紀佳緣宴會中心共同舉辦婚禮，這張喜帖卻在網路引發爭議，照片中，新郎左擁右抱，有2名身穿婚紗的女子雙雙勾著他的手，一同露臉發出邀請，寫著「歡迎參加我們的婚禮」。當地相關部門工作人員向媒體證實，其中一名新娘為新郎的前妻，3人拍攝這組婚紗照是「鬧著玩」的。

世紀佳緣宴會中心也發布聲明，稱一開始接到預約時，對方並沒有如實告知是3人舉辦婚禮的特殊情況，他們依照正常流程完成預約手續後，事件便在網路上發酵，酒店才知道是3人婚禮，經查證後，酒店高層相當重視，研究《民法》討論，基於法規中實行一夫一妻制，3人婚禮違背主流價值和法規，因此酒店方決定取消預約。

事後，警方確認，3人拍攝婚紗照行為不違法，當事人未真正實施「一夫二妻」婚禮，但在警方勸導下，3人也已經取消了3人婚禮。

對此，江南大學法學院回應「1男2女婚禮」是否合法？雖然該行為在社會引發爭議，但就民法婚姻家庭角度來看，尚不能認定違法。此案中，3人僅是舉辦婚禮儀式和拍攝婚紗照，並沒有婚姻登記，因此在法律尚不構成婚姻關係，沒有違反一夫一妻制，不過3人婚禮雖不具法律效力但在社會認知來說，婚禮有類似效果，尤其事件經公開傳播，對社會價值觀產生衝擊，可能違反善良風俗原則。