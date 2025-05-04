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快訊／貴州遊船翻覆70人落水！已釀「3死、14失聯」消防搶救中

▲貴州遊船傾覆釀3死、14人失聯，當局正全力搜救中。（圖／翻攝自微博）

▲貴州遊船傾覆釀3死、14人失聯，當局正全力搜救中。（圖／翻攝自微博）

記者閔文昱／綜合報導

大陸貴州省黔西市六沖河今（4日）下午發生嚴重遊船翻側事故，兩艘載人遊船在大暴雨中翻覆，約70人落水。根據最新消息，截至晚間，已確認有3人死亡、超過60人送醫，另有14人仍失聯持續搜救中。

陸媒報導，中國國家主席習近平指示，要全力搜救落水者、救治傷者。目前消防單位派出8個支隊、共84輛車、248名人員（含83名潛水員）、16台水下機器人與24艘舟艇全力投入救援行動中。

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