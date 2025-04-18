燒成廢墟！男子出門沒拔「手機充電器」釀火災　他嘆：還要賠鄰居

▲一家人出門沒拔手機充電器，引起火災。（示意圖／翻攝自微博／大象新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

貴州遵義一大樓社區住家近日發生一起火災意外。該住戶全家人出門後，家中的手機充電線插在插座上未拔，發生自燃，導致整個屋內被燒成廢墟。當事人靜哥表示，十分無奈，「全部都沒有了，現在無家可歸。」

據《大象新聞》報導，靜哥說道，「因為我們全家出門，充電器插在了插排上，引起了火災，所有的東西已經全部都沒有了，全屋燒成廢墟，無家可歸，還要承擔樓下住戶的損失。」

▲靜哥家被燒成廢墟。（圖／翻攝自微博／大象新聞）

該起事故引起熱議，有網友點出，「可怕的不是不拔充電器，而是充電線長期勞損，然後破皮，接著就是一根根細銅線逐漸斷開，接著銅線越來越少越來越細，承載的電流卻依然沒有變，於是終於有一天承受不住高溫，到達燃點後著火。平常看看數據線有沒有裂紋，尤其是接近充電口的位置，因為經常拔插和拿取，最容易疲勞磨損和斷裂，須及時更換。」

消防員祁興龍表示，一般手機充電器的壽命是3至4年左右，這是按照其每天插在電源上5至7小時來計算的，「是說，如果一個充電器每天只使用2、3個小時，其電子元件老化速度就慢；如果每天不間斷地插在電源上，就算沒有連接手機，它也還是會不斷工作，使用年限自然縮短，當電子元件壽命到期後，很容易發生危險。」

祁興龍提醒，「充電時，儘量不要邊充邊玩、看影片等，如果手機或充電器溫度過高，立刻斷電，放在涼爽處待降溫，之後再去檢修，充電中的手機最好別放在人體邊上，可以放在散熱良好、相對空曠的地方。」